Sem “escutar” aliados, Belivaldo quer ser “ouvido” por todos na Alese!

15/02/19 - 05:15:54

Com o primeiro e segundo escalões do governo do Estado praticamente montados para o segundo mandato de Belivaldo Chagas (PSD) a frente do Poder Executivo Estadual, o “galeguinho” fará a tradicional leitura da mensagem, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na manhã dessa sexta-feira (15), para os deputados estaduais que foram eleitos e reeleitos, em outubro passado, para a atual legislatura. O governador deve ir à Alese acompanhado de todo o seu “staff” de auxiliares, assessores, seguidores, além da turma “que bate palmas”.

Não deve ser segredo para quase ninguém o teor do discurso do governador: ao fazer um relato sobre a situação do Estado, certamente vai “chorar pitangas” e deve apresentar um quadro de profunda dificuldade financeira, pautando-se, principalmente no déficit da Previdência, sem deixar de exaltar medidas que anunciou como a redução de secretarias, cortes de cargos comissionados, diminuição das despesas de custeio. Deve usar a expressão “cortar na carne” algumas vezes, vai pontuar que manda em seu governo e que não se move por pressões externas.

É sabido também que Belivaldo vai reiterar que, mesmo tendo feito campanha e votado em Fernando Haddad (PT) para a presidência da República, “já desceu do palanque” e conta com uma parceria administrativa com o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL); deve defender a unidade da bancada federal de Sergipe e propagar um drama: sem os recursos da presidência da República, sem parcerias, seu governo fica praticamente inviabilizado. Mesmo sem muitos “gestos”, o “galeguinho” deve se apresentar disposto ao diálogo com Bolsonaro.

Iniciando seu segundo mandato, Belivaldo deve fugir de assuntos políticos e eleitorais, na leitura da mensagem governamental, mas aproveitando a estada na Assembleia, deve apelar pelo apoio dos deputados estaduais como um todo, seja da situação e, principalmente, se estiverem na oposição. O governador quer ter “maioria folgada” na Casa e, diante das insatisfações de alguns aliados, já articula apoios com parlamentares eleitos em coligações adversárias. O objetivo é assegurar a “governabilidade” e evitar possíveis impedimentos…

Em síntese, por mais já esperado que seja, o “choro” de Belivaldo na Alese deve ser mais atraente do que, propriamente ditas, as ações de seu governo. Na Segurança Pública existem insatisfações, o funcionalismo deve acumular mais um ano de perdas e sem reajustes, os aposentados e pensionistas continuam recebendo parcelados ou com dias de atraso. É uma gestão que ainda deixa muito a desejar, para ter êxito, o governador precisa começar “reconquistando” alguns aliados, muito insatisfeitos ou pouco contemplados. Sem escutar ninguém na montagem de seu governo, o “galeguinho” agora vai querer ser ouvido por todos. Coisas da vida…

Veja essa!

Existe um procedimento no Ministério Público Estadual que investiga o suposto uso de um veículo adquirido e mantido com o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores e que, conforme a denúncia, nos finais de semana encontra-se em Aracaju para uso do prefeito Thiago de Souza Santos e do servidor municipal Douglas Gomes de Andrade.

E essa!

Consta na denúncia que o suposto veículo adquirido pelo Fundo de Saúde da Prefeitura estaria desviado em Aracaju para uso particular, inclusive para o “transporte de passageiros para farras e festas na capital”. O encarregado pelo prédio onde o prefeito reside foi intimado pelo MPE para prestar esclarecimentos sobre a rotina do mesmo com o veículo nas dependências do edifício.

Exclusiva!

O promotor de Justiça, Jarbas Adelino, prorrogou por mais 90 dias a investigação da denúncia grave protocolada pelo vereador da capital, Cabo Amintas (PTB), sobre supostas irregularidades em procedimentos licitatórios para a contratação de shows e estruturas para eventos no Estado. Ele disse que recebeu a denúncia de Augusto César Maia Cardoso.

Bomba!

O promotor determinou ainda que seja iniciada uma investigação preliminar no sentido de verificar, no portal da transparência, bem como no sistema SISAP e SAGRES, possíveis contratações feitas entre o Município de Aracaju e as empresas Struturart (Estruturart) e W.E. Serviços e Produções Artísticos LTDA-ME, segundo o MPE, “supostamente utilizada por Téo Santana para praticar irregularidades em processos administrativos referentes a eventos no Estado de Sergipe”.

Relembre I

Consta na denúncia do Cabo Amintas o depoimento de Augusto César à Polícia Federal, em 30 de julho do ano passado, além do termo de audiência lavrado na Procuradoria da República de Sergipe em 10 de agosto, denunciando uma suposta “máfia” atuando no setor de eventos no Estado, mais precisamente em Aracaju.

Relembre II

Nos citados depoimentos, segundo Cabo Amintas, o cidadão cita a empresa Struturart (Estruturart) que seria de propriedade do empresário Téo Santana. Ele denuncia que “os processos licitatórios referentes aos eventos são elaborados com cláusulas restritivas a fim de obstar a participação de outras empresas e favorecer a empresas Struturart”.

Forró Caju 2016

Ainda na denúncia protocolada pelo Cabo Amintas no MPE, ele torna público que Augusto César teria sido convocado para uma reunião na Funcaju, em 2016, com o atual presidente da Câmara Municipal de Aracaju e ex-presidente da Funcaju, vereador Josenito Vitale (PSD), o “Nitinho”; o então secretário Léo; Edinho e Téo Santana.

Pedido

Segundo a denúncia do vereador Cabo Amintas no MPE, Augusto César recebeu o pedido para não participar da licitação do Forró Caju de 2016 e, em contrapartida, o valor devido de R$ 36.851,18 seria pago a ele, valor referente a serviços prestados pela empresa MCM STUDIO LTDA-ME em 2012, também à PMA, gestão anterior do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Ameaças

Consta ainda na denúncia formulada ao MPE que um suposto homem, apenas conhecido como “Marcos” estaria ameaçando o vereador de Aracaju de morte por conta das denúncias registradas por Augusto César.

Cabo Amintas

Por fim, o vereador de Aracaju revelou que, “de posse das denúncias e objetivando colher maiores informações para apresentar requerimento, compareci em dezembro de 2018 a DEOTAP e à Policia Federal onde constatei que, de fato, há procedimentos ali deflagrados para apurar a atuação de Téo Santana nas irregularidades ocorridas nos processos licitatórios referentes aos eventos no Estado de Sergipe”.

Desconto previdenciário

Um servidor público aposentado, leitor da coluna, entrou em contato para fazer o seguinte questionamento após o “vazamento” do contracheque do ex-governador Jackson Barreto (MDB), após o recebimento de sua aposentadoria em caráter retroativo. “Se nós, aposentados e pensionistas do Estado, pagamos o desconto previdenciário, por que JB não paga? Ele é isento?”, questiona. Com a palavra a Sefaz…

Ainda a Sefaz I

Bem que o secretário da Fazenda do Estado poderia explicar porque os aposentados e pensionistas receberam seus rendimentos de janeiro apenas no último dia 13. Salve engano, na convocação extraordinária da Alese, no começo do ano, os deputados aprovaram o PL que garantia a possibilidade de antecipação de royalties ao Estado para esse pagamento.

Ainda a Sefaz II

Com a aprovação do PL pelos deputados o governo poderia antecipar até R$ 400 milhões da receita prevista, mas adiantou que pretendia utilizar apenas cerca de R$ 250 milhões. E, como perguntar não ofende nunca, se a medida garantia que o pagamento por uns quatro meses, pelo menos, por que aposentados e pensionistas continuam com salários atrasados e parcelados?

Não soma

A vereadora de Aracaju, Emília Corrêa (Patriota) tem potencial sim para ser pré-candidata à prefeita da cidade, mas para ter chances em 2020, e não ser apenas competitiva, precisa ampliar seu leque de alianças. Sem responder a processos na Justiça, Valadares Filho (PSB) apostou na “ficha limpa” e o resultado todo mundo viu no que deu. Política se faz somando e não se isolando…

PT chegando

Quem ninguém se engane: se não for reconhecido e prestigiado até meados deste ano, o Partido dos Trabalhadores está praticamente decidido a “bater chapa” contra a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB). Márcio Macedo (PT) é um nome; Henri Clay é outro. Tudo vai sendo costurado por Rogério Carvalho.

PT unido?

A informação que chega é que tem gente que defende o rompimento do PT com Edvaldo desde já e garante: em 2020 a legenda vai unida par ao processo eleitoral. Há quem aposte em uma composição com o PSB e o PDT. O PRB também entraria nesse projeto. Sabe-se que o deputado federal João Daniel ainda é defensor da aliança com Edvaldo, desde que o suplente de vereador, Camilo, assuma o mandato…

Gilmar se articula

Muita gente que anda insatisfeita com a gestão de Edvaldo, inclusive da base do governador Belivaldo Chagas, está incentivando a pré-candidatura de Gilmar Carvalho (PSC) para a PMA. O deputado tem consciência do que precisa fazer, já circula com mais intensidade nas regiões mais periféricas da cidade e mais esquecidas pelo poder público. Se tiver boa estrutura de campanha, vai incomodar ainda mais o prefeito…

Róbson Viana

Na suplência de deputado estadual, Róbson Viana (PSD) reviu a estratégia e, pelo visto, já fez as pazes com o governador Belivaldo Chagas e com o prefeito Edvaldo Nogueira. Vai trabalhar um “recomeço” em sua trajetória política…

Rasgadinho

A Prefeitura de Aracaju assegurou o apoio logístico para a festa que, em 2019, não terá a estrutura montada nas avenidas Barão de Maruim e Pedro Calazans. Serão cortejos que sairão, durante o Carnaval, pelas ruas do bairro. É uma espécie de “volta às origens”…

Em Sergipe I

A ex-ministra de do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Lula, Márcia Lopes, estará em Sergipe nesta sexta-feira (15), para participar do “II Seminário: O SUAS em tempos de agenda ultraliberal” e a “II Plenária dos Trabalhadores do SUAS”. Ambos os eventos acontecem no auditório da CAASE (antigo auditório da OAB), localizado na travessa Martinho Garcez, próximo à Praça Camerino. A realização é da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social (FNSUAS).

Em Sergipe II

As atividades terão início às 8h30 com a palestra da ex-ministra e seguem com a II Plenária dos Trabalhadores, às 11h30, quando os profissionais que compõem o SUAS em todo o estado irão discutir estratégias e ações para 2019, a fim de resistir diante do cenário que se impõe. Ainda durante a plenária, será apresentado, votado e aprovado o Estatuto do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS (FETSUAS), bem como será realizada a eleição da coordenação do FETSUAS em Sergipe.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (PPS) estará presente em comissões chave do Senado: CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e CE (Comissão de Educação, Cultura e Esporte). Ele também foi indicado como suplente da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), e da Comissão de Meio Ambiente (CMA).

Alessandro Vieira II

“A etapa de definição de espaços dentro do Senado foi concluída e teremos boas condições de defender os interesses de Sergipe e as bandeiras de renovação política”, destacou o senador.

Zezinho do Bugio I

O vereador de Aracaju, Zezinho do Bugio, reafirmou seu compromisso com os militares do Estado, quando salientou ao comandante, Marcony Cabral, a importância do Centro de Treinamento Operacional da Polícia Militar de Sergipe, que deve funcionar na cidade de Areia Branca, distante 45 km da capital.

Zezinho do Bugio II

O CTO, segundo o parlamentar, busca proporcionar uma capacitação contínua para os novos e os veteranos PM’s que atuam no Estado. “Um projeto como esse vai qualificar os nossos policiais, que oferecem um trabalho de fundamental importância para a sociedade. Lutarei incansavelmente para que o Centro seja logo oferecido aos nossos policiais”, enfatizou Zezinho.

Valorização

Na reunião, Zezinho fez questão de recordar ao comandante a insatisfação dos policiais quanto à alimentação oferecida, tema que já vem sendo debatido há anos pela classe. “É inadmissível que seja repassado apenas oito reais para a alimentação diária de um policial militar. Continuarei na luta para que o Estado possa dar mais dignidade aos militares e reajuste esse repasse”, disse. “Sei que um policial mais valorizado trará um trabalho ainda mais eficaz a população”, completou.

Empresários

Em iniciativa tomada Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE em Sergipe, um grupo de empresários definiu a construção de um projeto que visa a absorção de mão-de-obra egressa do Exército Brasileiro. O presidente do CDE-SEBRAE/SE, Marco Aurélio Pinheiro, reconhece a capacidade desse público.

Marco Aurélio Pinheiro

“A proposta é absorver uma mão-de-obra qualificada. Egressos das Forças Armadas prestam serviço por até sete anos, época na qual têm a oportunidade de se qualificar, desenvolvem disciplina e exercício de liderança, tornando-os aptos a ocupar qualquer espaço no mercado de trabalho”, explicou.

João Daniel I

A decisão do governo federal de não renovar a tarifa de 14,8% cobrada sobre as importações de leite da União Europeia e da Nova Zelândia, que vigorava desde o ano de 2001, foi repudiada pelo deputado federal João Daniel (PT/SE), em discurso na sessão da Câmara. Para ele, tal política mostra a falta de respeito do governo com os produtores de leite brasileiros que serão extremamente prejudicados.

João Daniel I I

Essa preocupação do parlamentar foi exposta em artigo escrito por ele em que destaca que o Bolsonaro parece querer atingir, sem distinção, os produtores de leite do país, permitindo a importação de leite com redução de tarifa, o que quebrará a maioria dos produtores brasileiros. “Os mais intransigentes defensores deste governo vêm a público reclamar contra a política de não renovação da tarifa de 14,8% sobre as importações de leite da União Europeia e da Nova Zelândia que vigorava desde 2001”, disse.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) foi indicada pelo seu partido, o Democratas para compor, na condição de titular, as Comissões permanentes de Educação e de Assuntos Sociais. Ela, também, foi indicada como suplente para as Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e de Meio Ambiente.

Maria do Carmo II

“Independente de ser titular ou suplente, acompanho todas as iniciativas dessas Comissões desde meu primeiro mandato”, disse Maria, ressaltando que matérias importantes passam por elas e precisam ser discutidas e apreciadas antes de chegar ao plenário da Casa. “O nosso trabalho já começa a todo vapor a partir da semana que vem quando essas comissões permanentes já estarão devidamente instaladas”, afirmou a parlamentar.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio esteve com o ministro da Saúde Henrique Mandetta para discutir a implementação em Sergipe de políticas públicas em defesa dos animais, visto que o Ministério passou a financiar unidades móveis para o controle de zoonoses, chamadas de castramóveis, via emenda parlamentar de Laércio.

Laércio Oliveira II

O parlamentar também solicitou a liberação de emendas parlamentares de sua autoria para construção, reforma e manutenção de postos de saúde em diversos municípios sergipanos. A rubrica é nova no ministério, mas “castramóveis” já eram comprados por municípios, com verba dos estados, por exemplo.

