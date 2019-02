Aeroporto de Santa Maria, em Aracaju, será leiloado no próximo mês

16/02/19 - 13:54:25

O governador Belivado Chagas recebeu a informação que o Governo Federal irá realizar o leilão de 12 aeroportos da 5ª Rodada de licitação. Entre eles o aeroporto Santa Maria, em Aracaju. Os 12 aeroportos foram divididos em três blocos: Nordeste, Sudeste e Centro Oeste. O leilão ocorre dia 15 de março. Neste sábado (16), durante entrega do lote 1 da BR-235, que liga Jeremoabo a Carira, o governador esteve ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e recebeu o convite para acompanhar o leilão, em São Paulo.

“O ministro Tarcisio Freitas me comunicou que no dia 15 de março estará indo a leilão o aeroporto de Aracaju e me convidou para estar presente em São Paulo. Estamos na expectativa que dê tudo certo e que o aeroporto passe a oferecer mais qualidade no atendimento dos sergipano e de turistas”, disse o governador.

Leilão – A arrecadação mínima com o leilão dos 12 terminais será de R$ 219 milhões. Esse valor deve ser pago à vista. Ao longo da concessão ainda devem ser pagos R$ 2,1 bilhões em outorga. A outorga, variável, será calculada em cima da receita bruta da futura concessionária, sendo de 8,2% para o bloco Nordeste; 8,8% para o bloco Sudeste; e 0,2% para o Centro-Oeste. O prazo de concessão será de 30 anos.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o edital não prevê obras obrigatórias, mas estabelece o tipo e o nível de serviço que o aeroporto deve oferecer. Em cima dos serviços que devem ser ofertados, a concessionária apresentará as obras a ser realizadas.