APENAS A FOTOGRAFIA DA VERDADE

16/02/19 - 00:01:50

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não provocou surpresas com o seu discurso duro e seco sobre a real situação financeira de Sergipe. Não se esperava ‘confetes’, lógico, mas ninguém imaginava uma evidência tão ardente. Para um entendedor de médio porte, a exposição feita por Chagas foi “um pedido de socorro”. Deixou claro que o executivo não terá como segurar a debacle, caso haja um cruzar de braços da própria sociedade.

A possibilidade de não pagar a folha dentro do período de 30 dias no mês de abril, foi o que mais preocupou segmentos da sociedade. Claro que naturalmente se expõe uma possibilidade alarmante, mas a expectativa, dentro de uma “União por Sergipe”, é que tudo isso seja superado até lá, embora ainda não se veja um raio de luz no final do túnel. Há necessidade de a oposição ajudar. Ser oposição não é marcar politicamente “homem a homem”, mas ajudar na melhor solução para proteger a sociedade.

Setores da oposição tradicional consideraram o governador “no mínimo corajoso”. Fez o que até hoje nenhum outro gestor teve coragem, que foi revelar dificuldades que fogem ao controle do Executivo a cada momento. Nunca se viu em uma tribuna pública a exibição de verdades tão duras em relação ao próprio Governo e a demonstração de que, não apenas está aberto, mas precisa do diálogo franco, de bons projetos e ações enérgicas para resolver um problema que é de todos.

Belivaldo viaja na segunda-feira a Brasília. Reune-se com governadores de todo o Brasil e, quando retornar a Sergipe, vai agendar um encontro com integrantes de todos os poderes, mais deputados estaduais e federais, senadores, além de membros do MPE, TCE e de entidades de classe, para mostrar todo um estudo realizado por uma equipe técnica, que chega exatamente ao ponto em que se iniciou essa grave crise. Alguns sairão tontos, atônitos, incrédulos e com forte peso na consciência, mas sem querer vestir a carapuça. Outros podem desmistificar alguns líderes de barro, que preferiram expor simpatia e o sorriso através dos holofotes.

BELIVALDO FOI SINCERO

A mensagem de Belivaldo Chagas (PSD) lida ontem na Assembleia não foi dura, mas um relato da situação de calamidade pela qual passa o Estado e que ele não quer jogar para baixo do tapete, como fizeram alguns dos seus antecessores.

DIVIDIR SOLUÇÃO

Belivaldo Chagas deixa claro que precisa da participação dos demais poderes e de outros segmentos vinculados, para recolocar o Estado em ordem, porque o Governo não deve ter responsabilidade única sobre a gravidade do problema.

PRECISA GASTAR MENOS

Nos bastidores da Assembleia se considerava que setores de todos os poderes devem gastar menos e controlar salários que estão acima da média, para um Estado que está abaixo das possibilidade de arcar com suas atribuições.

QUESTÃO DA FOLHA

A maior polêmica entre os deputados foi a possibilidade de atraso na folha do servidor, caso não se faça um trabalho em conjunto para combater a crise. A oposição se valeu da informação para apertar nas críticas.

CRITICA BELIVALDO

A oposição é ríspida com o governador e acusa apenas Belivaldo de ter provocado a crise. Não reconhece que ela vem de administrações “bem anteriores”, que não tiveram coragem de mostrar para a sociedade as dificuldades financeiras.

POR QUE NÃO TERÁ

O líder da oposição, Georgeo Passos (Rede), disse que não entende porque o Governo não terá dinheiro para pagar o servidor público se o Estado arrecada mais de R$ 400 milhões por mês e a folha de pagamento não chega a 30% disso.

PRÓXIMA SEMANA

Georgeo disse que já na próxima semana vai apresentar um requerimento para que o governador justifique aonde está sendo gasto esse dinheiro. Segundo Georgeo, o Governo não conseguiu os R$ 200 milhões da antecipação dos royalties, “o que engessou a máquina”.

NEM TODOS AGEM ASSIM

Entretanto, entre deputados de oposição um deles considerou o discurso de Belivaldo Chagas forte, verdadeiro e corajoso: “Mostrou que ele busca uma alternativa para solução da crise, sem tentar jogar para a plateia”.

DANDO UM EXEMPLO

O mesmo deputado oposicionista, que cumprimentou Belivaldo, disse que ele está dando “um exemplo como Executivo, principalmente ao fazer economia, gastar dentro das necessidades do Estado e evitar o superfluo”.

UMA CRISE GERAL

O líder do Governo, Zezinho Sobral (Podemos), admite que é uma crise que todo o País está passando e não podia ser diferente em Sergipe. Acredita muito na capacidade de Belivaldo Chagas e que ele fará o possível para não ter problema com a folha dos servidores.

QUESTÃO DA PREVIDÊNCIA

Duas coisas estão dificultando o pagamento da folha do servidor: o rombo na Previdência e a herança do pagamento de aposentados de outros poderes pelo Executivo. Sobre isso haverá surpresa.

FORMAÇÃO DE BLOCOS

A Assembleia Legislativa deve dividir a bancada em três blocos de deputados e partidos. Os blocos do Governo, da oposição e os independentes compostos pelo PSC e PR. Detalhe: os independentes tendem a dar apoio ao Governo.

AUXILIAR NA CORDA BAMBA

Fonte bem avisada do Governo disse ontem que já tem secretário “na corda- bamba”. Uma dica: esse auxiliar tem provocado “muito stress ao governador Belivaldo Chagas”. A fonte não antecipou o nome…

ESTRATÉGIA DE BLOCO

Os partidos aliados ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), estão iniciando uma estratégia de apoio à sua reeleição e tem como objetivo isolar segmentos do PT que pretendem disputar a Prefeitura de Aracaju.

SOBRE POSIÇÃO PETISTA

Segundo o presidente de um dos partidos aliados, “o PT em Brasília forma o bloco de oposição, ligado ao PSB e ao PDT”. Acrescenta que o pessoal “sugere a expansão desse bloco também para disputar a Prefeitura de Aracaju”.

POSIÇÃO DE CLÓVIS

O que disse Clóvis Silveira (PPS) em entrevista ontem pela manhã: “Caso eu e Edvaldo Nogueira (prefeito) não nos filiarmos ao PDT, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) terá minha preferência como candidato a prefeito de Aracaju, porque me procurou primeiro”.

FASE DE ADAPTAÇÃO

O senador Elessandre Vieira (PPS) disse ontem que está em fase de adaptação no Congresso, mas se propõe a fazer diferente no que se refere a Sergipe, assim como ao País, principalmente no combate à corrupção.

SERÁ UM SENADOR

Alessandre informou que a coordenação da bancada federal de Sergipe em 2020 será de um senador e que isso está protocolado. Admite que a coordenação da bancada é para trabalhar juntos com os parlamentares na defesa de Sergipe e sem tom político.

ANDRÉ EM CONVERSA

O ex-deputado federal André Moura (PSC) terá uma conversa hoje com o empresário Clóvis Silveira (PPS) e tratará sobre política. André começa a se movimentar para ampliar o seu partido na Capital e Interior.

CRITICAS À POSTAGEM

Um político ligado ao ex-deputado Valadares Filho (PSB) não gostou das postagens feitas por ele em relação ao Governo. Acha cedo para manifestação do tipo vinda de um adversário recente. Acha que ainda é cedo para entrar no jogo.

Conversas nos grupos

///Atende aos Xocós – Senador Rogério Carvalho faz requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a política de saúde dos povos indígenas. Além disso, pedimos explicações sobre as mudanças que o Ministério da Saúde quer implementar. Atendo com isso a reinvindicação dos Xocós que estiveram comigo.

///População sofre – Ricardo Marque diz que uma situação que tem ocorrido nos postos de saúde de Aracaju: As pessoas estão indo de madrugada para pegar senha para marcar exames e consultas, mas não conseguem. A prefeitura diz que é mudança no sistema. “Enquanto isso a população sofre”.

///Ação de laranjas – Um levantamento do Jornal Nacional, feito com base nas prestações de contas registradas nos tribunais regionais eleitorais, aponta que ao menos 51 candidatos a deputado federal e estadual podem ter servido na última eleição como laranjas para que partidos desviassem recursos do fundo eleitoral.

///Cumprindo agenda – O ex-deputado federal André Moura (PSC) continua cumprindo agenda no interior, participando de inaugurações de obras, entregando equipamentos e assistindo autorização para novos serviços. Aconteceu em Feira Nova e Pedra Mole, num total de R$ 1.8 milhão.

///Jair e Bebianno – Continua envenenada a relação entre Jair Bolsonaro e seu ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. No final da tarde de ontem os dois tiveram uma conversa dura. Houve insultos. Bebianno não aceitou uma proposta para ser deslocado para outro posto, de hierarquia inferior.

///Não só futrica – O jornalista José Nêummane diz que “não é só futrica: Mais do que imaturidade trêfega de Carlos Bolsonaro crise do governo Bolsonaro revela uso ilícito do fundo partidário, prática mais do que condenável da velha política, e quebra do sigilo do Twitter do presidente”.

Conversa

Nova hora – Horário de verão termina neste fim de semana. No Nordeste não precisa ajusta relógios apenas retornar aos horários dos bancos e voos.

Agenda positiva – De um aliado do governador Belivaldo Chagas, preocupado com a situação: “o Governo também precisa mostrar uma agenda positiva”.

Trocar farpas – É muito estranho um presidente trocar farpas com um ministro e demiti-lo em última consequência. Vem bronca.

Foi sincero – Algumas pessoas ficaram aflitas e outras consideraram que Belivaldo Chagas foi sincero em relatar a situação difícil do Estado.

Uso de sobretaxa – Tem na área técnica do Estado quem defenda sobretaxa nos altos salários, para salvar a Previdência e a folha de pagamento.

Por concorrente – Uma candidata sem voto em Sergipe, que disputava vaga na Câmara Federal, teve R$ 500 mil transferidos para sua conta por um partido concorrente.

Debelar crise – O bom do discurso de Belivaldo Chagas é que estava na mesa presidentes de todos os poderes que também devem trabalhar para debelar a crise.

Clima políticos – Boulos, líder do MTST, recebe ameaças, intimações judiciais de casos do passado e vê clima político para colocá-lo na cadeia.

O Antecipado – De Carlos Ayres Britto: Van Gogh pintava seus quadros, e as paredes das casas clamavam em vão por vê-los pendurados nelas.