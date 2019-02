CBF DIVULGA DATAS E HORÁRIOS DA SEGUNDA FASE DA COPA BRASIL

16/02/19 - 05:47:25

Etapa do torneio também é disputada em jogo único, porém sem vantagem do empate para o visitante

Por Mariana Fraga

Com os 40 times definidos, a CBF divulgou as datas e os horários dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil. O jogo que abre essa etapa do torneio será entre Londrina e Paraná, nesta terça-feira (19), às sete e quinze da noite, no Estádio do Café.

Depois de se classificar para a segunda fase no sufoco, o Corinthians enfrenta o Avenida-RS, na próxima quarta-feira (20), na Arena Corinthians, às nove e meia da noite.

Quem também joga na quarta é Vasco. O Gigante da Colina encara o Serra-ES, fora de casa, no Estádio Kleber Andrade, também às nove meia.

Já na quinta-feira (21), o Goiás decide com o CRB, às nove e meia, no estádio da Serrinha.

Na semana seguinte, o Ceará enfrenta o Foz do Iguaçu, fora de casa, no Estádio do ABC. O Botafogo decide em casa contra o Cuiabá, no estádio Nilton Santos. O jogo é a reedição da Copinha, quando o time do Mato Grosso levou a melhor sobre o Glorioso.

Líder no estadual, o América Mineiro joga contra o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi. Fluminense, Bahia, Chapecoense, Santo e Avaí jogam só em março.

O Tricolor de Aço terá como adversário o Santa Cruz de Natal, fora de casa, na Arena das Dunas. O Fluminense recebe o Ypiranga no Maracanã. Já a Chapecoense joga fora de casa contra o Mixto, na Arena Pantanal.

O Avaí enfrenta o Brasil de Pelotas em casa, na Ressacada. O Santos será o último time a entrar em campo na segunda fase e enfrenta o América de Natal, no Pacaembu.

A segunda fase também é disputada em jogo único, porém sem vantagem do empate para o visitante. Em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

Fonte Agencia do Rádio Mais