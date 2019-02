Governo traça estratégias para melhorar oferta de transporte escolar na Rede Estadual

16/02/19 - 05:36:34

Garantir que o transporte escolar atenda a todos os alunos das escolas estaduais que necessitam desse serviço, em todo Estado, é fundamental para assegurar o acesso e a permanência na escola de milhares de estudantes. Por este motivo, o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), têm implementado ações para melhorar a qualidade e ampliar a fiscalização dos serviços contratados para oferta desse serviço.

Em reunião de trabalho realizada nesta sexta-feira, 15, o coordenador de Transporte Escolar da Seduc, Jurandyr Cavalcante, alinhou com os diretores regionais de Educação da pasta (DREs/DEA), estratégias de gerenciamento para garantir a todos os alunos da Rede Estadual de Ensino que necessitem de transporte escolar para o descolamento de sua residência à escola sejam devidamente contemplados por esse serviço.

Segundo Jurandyr Cavalcante, a Seduc tem atuado para cumprir a meta do governo estadual de unificar o calendário escolar de todas as escolas da Rede Estadual com o ano civil. Com essa medida, destaca o coordenador de Transporte Escolar, será possível maximizar o serviço de transporte escolar. “Estamos avançando com a proposta de unificação dos calendários escolares, e isso nos permitirá uma economia de recursos financeiros, pois os períodos de férias passarão a ser iguais em todas as escolas”, explicou.

Durante o encontro, os gestores das Diretorias de Educação tiveram acesso aos novos modelos de formulários de acompanhamento da execução do serviço de transporte escolar, os quais possibilitam maior controle e fiscalização. De acordo com Jurandyr Cavalcante, com esse novo instrumental, os gestores das escolas e das Diretorias de Educação, juntamente com a Divisão de Transporte da Seduc, ampliam, ainda mais, o rigor da fiscalização da entrega do serviço contratado.

“Estamos agora recebendo das Diretorias de Educação a relação das escolas que já definharam seus calendários escolares e finalizaram as matrículas para que possamos, de posse do quantitativo de alunos que necessitam do transporte escolar, melhor planejar e organizar os roteiros dos veículos escolares”, ressalta o coordenador de Transporte Escolar da Seduc, ao frisar que a Divisão de Transporte da Seduc manterá reuniões mensais de avaliação da oferta do serviço com as Diretorias de Educação e os gestores escolares.

