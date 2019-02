MPF/SE DIZ QUE SÃO FALSAS INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS PRISÕES

16/02/19 - 07:31:43

Nota em esclarecimento às informações que estão circulando no município de Porto da Folha sobre o Ministério Público Federal e supostos pedidos de prisão relacionados à caça irregular

Em referência às informações que estão circulando no município de Porto da Folha sobre o Ministério Público Federal e supostos pedidos de prisão relacionados à caça irregular, o MPF em Sergipe informa:

– São falsas as informações sobre supostos pedidos de prisão relacionados à caça irregular na região de Porto da Folha atribuídos ao MPF em Sergipe;

– A veracidade de informações sobre ações do MPF em Sergipe pode ser checada por qualquer cidadão no site do Ministério Público Federal ou diretamente junto ao órgão, através da Sala de Atendimento ao Cidadão (79 3301-3700);

– Os órgãos e veículos de imprensa têm à sua disposição, para checar informações, o serviço da Assessoria de Comunicação do MPF, através dos telefones (79) 3301-3837, (79) 3301-3874 e (79) 98172-8299, além do endereço de e-mail prse-ascom@mpf.mp.br;

– É possível fazer denúncias ao MPF/SE através do site (www.mpf.mp.br/se) ou pessoalmente, na sede da instituição, localizada à rua José Carvalho Pinto, 280, bairro Jardins, em Aracaju;

– Considerando o dever de transparência e o caráter público do serviço do MPF/SE, reafirmamos que a instituição está sempre aberta a prestar informações sobre sua conduta e sua atuação a qualquer profissional da imprensa e a qualquer cidadão.

Ministério Público Federal em Sergipe