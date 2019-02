Prefeitura Nossa Senhora do Socorro garante transporte escolar aos estudantes

16/02/19 - 07:03:05

Secretaria Municipal de Educação disponibiliza transporte aos estudantes da rede e atende a cem por cento da demanda

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por intermédio das ações da Coordenadoria de Transporte (Cotran), disponibiliza o transporte escolar para os estudantes matriculados na Rede Municipal, ou seja, na Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental), onde a prestação do serviço atende a cem por cento da demanda.

A secretária da Semed, professora Josevanda Mendonça Franco, reforça que o município atende o que prevê a norma constitucional no que tange ao acesso, permanência e o acesso das crianças e adolescentes à escola.

“É válido ressaltar que o transporte escolar é a garantia que as crianças e adolescentes frequentem a escola. O ideal é que todos estudassem nas proximidades das suas residências, mas em determinadas situações, quando isso não é possível o município tem o dever de oferecer a todos o acesso a unidade escolar. É importante frisar que Nossa Senhora do Socorro atende o que é determinado ”, revela Josevanda Mendonça Franco.

Transporte Escolar beneficia mais de mil estudantes

O coordenador do Cotran, João Paulo Luciano Santos, informa que a Semed atende 1.200 estudantes. “Todo aluno da Rede Municipal que procura a Secretaria é transportado. Contamos com uma frota com um total de 29 ônibus, sendo 19 próprios e 10 locados”, declara.

A dona de casa, Maria Antônia dos Santos, todos os dias leva suas duas netas, estudantes da Escola Municipal Leonel Brizola, para pegar o ônibus do transporte escolar. “O transporte escolar é mais uma excelente iniciativa da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. O prefeito, Padre Inaldo Luís da Silva, realmente demonstra uma preocupação e atenção em promover melhorias para a população”, elogiou.

Já a dona de casa, Laene Cristine Andrade, comenta que o motorista é extremamente atencioso com as crianças. “Tenho dois filhos que são especiais, fico tranquila ao saber que eles serão transportados com segurança. Além do condutor, o veículo conta com uma cuidadora para atender às necessidades das crianças”, declara.

Cursos e formações para os motoristas

Segundo o coordenador do Cotran, os motoristas recebem as orientações para realizar o transporte dos estudantes da maneira adequada. De acordo com ele, sempre acontecem reuniões e encontros para o alinhamento e, na oportunidade, são transmitidas as orientações necessárias e os veículos constantemente passam por revisões.

“Os profissionais são capacitados, eles fizeram o curso de Condutor Especializado em Transporte Escolar promovido Serviço Social de Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). Vale destacar que, na Semed os 29 motoristas trabalham uniformizados. Além disso, todos os veículos contam com equipamentos que atendem as medidas de segurança no transporte escolar”, destaca, ao informar que os estudantes que necessitam de acessibilidade também estão sendo atendidos de acordo com a sua necessidade.

Para Eginaldo Hora, motorista, participar do curso de Condutor Especializado em Transporte Escolar é um momento oportuno para ampliar os conhecimentos. “Os encontros servem para qualificar o profissional a exercer a sua função e atender bem o público que transporta. Recebemos uma capacitação específica para atuar no transporte escolar”, anuncia.

Segurança e cuidados

A cuidadora, Iraci Andrade da Silva, não esconde o seu amor pela atividade que executa diariamente. De acordo com ela, é importante prezar pela segurança e bem-estar dos estudantes. “Trabalho somente no transporte escolar, tenho carinho pelas crianças como se fossem meus filhos. Realizo a minha função com responsabilidade, amor e comprometimento. Tenho dois netos que também utilizam esse serviço”, comenta a cuidadora.

Unidades escolares

São atendidas pela Semed estudantes das seguintes unidades escolares e localidades: no Conjunto João Alves, Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, Escola Municipal Nair Menezes, Escola Municipal Leonel Brizola e Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro; no Povoado Santa Cecília e Escola Municipal Professor Donald, Escola Municipal João Garcez Vieira; no Guajará, Escola Municipal Major João Teles e Escola Municipal Josefa de Santana; no Conjunto Maria do Carmo, Escola Municipal José do Prado Franco Sobrinho; no Conjunto Marcos Freire I, Escola Municipal Padre Pedro; no Conjunto Marcos Freire III, Escola Municipal Eduardo Viana; no Povoado Lavandeira, Escola Municipal Anália Vieira de Figueiredo; no Povoado Sobrado, Escola Municipal Santa Terezinha; no Porto Grande, Escola Municipal José Teixeira da Cruz e Escola Jardim de Infância Pequena Fada; no Povoado Bita, Escola Municipal José Ferreira Neto; em Aracaju, Centro de Integração Raio do Sol (Ciras) e Instituto Pedagógico de Apoio a Educação ao Surdo de Sergipe (IPAESE) , na Sede de Socorro, Escola Municipal Maria São Pedro Vasconcelos e Escola Municipal Professora Honorina Costa e em São Cristóvão, no Campus do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Quissamã.

Por: Lívia Lessa

Foto: Edilson Menezes