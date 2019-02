Região Nordeste tem máxima de 37ºC e tempo chuvoso neste sábado

16/02/19 - 06:16:18

Por Isabella França

Tempo instável e chuvoso em grande parte da região Nordeste, neste sábado (16). Entre o litoral sul da Bahia e leste de Alagoas, a chuva é passageira. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva da Paraíba até o sul da Bahia.

O céu permanece encoberto a nublado durante todo o dia em grande parte da região, com temperatura mínima de 17ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

