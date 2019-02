ANDRÉ PARTICIPA DE ENTREGA DE OBRAS E SERVIÇOS PEDRA MOLE

17/02/19 - 06:20:55

Pedra Mole acordou em festa nesta sexta-feira (15). O prefeito Neto de Milton entregou para população: ruas pavimentadas; praça reformada; academia da Saúde, posto de saúde reformado, e maquinário agrícola. Todas os obras e serviços foram executados com recursos viabilizar 2 por André Moura durante seu mandato de deputado federal.

A praça reformada Pedro Pereira de Almeida, no povoado Manuíno, além do lazer, servirá de base para serviços de transporte escolar e pacientes atendidos pelo posto de saúde Jovita Maria de Almeida também reformado e ampliado, para tratamento de saúde em municípios próximos.

Já as ruas pavimentadas foram inauguradas no povoado Gravatá e na sede do município, beneficiando centenas de famílias que agora não convivem mais com a lama e a poeira, além da academia da saúde Josefa Batista de Carvalho, que atenderá toda comunidade, inclusive para serviços de fisioterapia. O ex-prefeito Milton Batista, pai do atual gestor, disse que será um dos atendidos pela academia: “ A idade chega e de vez em quando a gente precisa fazer uma fisioterapia. Agora não vou mais precisar me deslocar para Itabaiana, vou poder fazer aqui mesmo”, salientou.

A lado do prefeito Neto, André Moura entregou ainda um caminhão pipa, trator, ônibus escolar, ambulâncias e 30 forrageiras para os agricultores familiares. Em seu discurso, o administrador municipal destacou a importância do mandato de André: “Seu gabinete sempre esteve de portas abertas e ele pronto a nós atender. Sem ele em Brasília agora não sei como será”.

Foto:Jeff Moura

Por Marcelo Gomes