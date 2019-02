JOVEM MATA OUTRO POR ESTAR OLHANDO A NAMORADA TOMAR BANHO EM RIACHO

17/02/19 - 09:34:31

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu Pedro Félix dos Santos na madrugada deste sábado (16), no povoado Serrão, município de Ilha das Flores.

De acordo com informações policiais, no mês de novembro do ano passado, Pedro Félix matou um jovem de 20 anos, pelo fato do rapaz estar olhando para sua companheira, que tomava banho em um riacho no povoado Serrão, Ilha das Flores.

Ainda de acordo com levantamentos, após uma simples discussão, Pedro Félix, conhecido como “Baianinho”, efetuou vários disparos na vítima, que morreu no local.

Após o crime, policiais da Delegacia de Ilha das Flores empreenderam diligências e identificaram o autor, não sendo possível efetuar sua prisão em flagrante.

Diante disto, foi solicitada a prisão de “Baianinho” e, após emissão do mandado de prisão e do recebimento de informações pelo Disque Denúncia, o infrator foi localizado pelas Polícias Civil e Militar numa residência do povoado Serrão, na companhia da mulher que o acompanhava no dia do crime.

Com ele, foi encontrada a arma de fogo utilizada no delito. Segundo levantamento, Pedro Félix é remanescente de uma associação criminosa desarticulada em meados do ano passado.

Informações e foto são da SSP