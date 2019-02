POLÍCIA MILITAR DETÉM SUSPEITO DE TRÁFICO NO BAIRRO JABOTIANA

17/02/19 - 06:31:42

Jovem foi preso em posse de maconha pronta para venda

A Polícia Militar, por meio da equipe Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar, prendeu na manhã deste sábado, 16, um suspeito de tráfico de drogas, no bairro Jabotiana, na cidade de Aracaju.

A guarnição patrulhava pela Estrada da Cabrita, quando visualizou o jovem arremessar uma sacola no mato. Os policiais se aproximaram e o suspeito tentou se evadir, mas não conseguiu, sendo abordado e revistado.

Com ele, nada foi encontrado, mas, ao verificar o material descartado, ficou constatado que era maconha pronta para comercialização.

Diante do ocorrido, Josephe Miguel Santana Ramos, de 18 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia Plantonista Sul, juntamente com a droga. O rapaz informou que obteve a droga no bairro Siqueira Campos e lucraria R$ 20 com sua venda.