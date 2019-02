Banese parcela contas de água, luz e telefone em até 12 vezes

O Banese lançou uma linha de crédito rápido que permite ao cliente parcelar em até 12 vezes o pagamento de contas de água, luz, telefone, e também IPVA e IPTU, além de DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais e DAM – Documento de Arrecadação Municipal. A facilidade é destinada ao cliente pessoa física que recebe pagamento de salário através do banco. Preenchendo este requisito, o cliente pode contratar o pagamento parcelado de uma ou mais contas, até o limite de R$ 2 mil.

O crédito pode ser contratado facilmente através dos caixas eletrônicos, Internet Banking e aplicativo do banco para celular. De acordo com a gerente da área de Crédito do Banese, Taís Nascimento Rios, o pagamento parcelado é mais um dos produtos criados pelo banco dentro de uma estratégia voltada para o atendimento às necessidades e anseios dos clientes.

Para realizar a contratação do produto, o cliente deve acessar o canal de atendimento (caixa eletrônico, Internet Banking ou aplicativo), na opção “Pagamento”. Após a leitura do código de barra do documento, o sistema disponibilizará as opções “Débito em Conta” ou “Pagamento Parcelado”. Ao optar pelo “Pagamento Parcelado”, o cliente verá as condições de contratação e poderá escolher a data para pagamento das parcelas que serão debitadas no vencimento. O crédito será liberado no ato da contratação, ocorrendo automaticamente o pagamento da conta solicitada pelo cliente.

Um dos clientes que já se utilizaram dessa nova linha de crédito do Banese, Adenilson Carvalho Lessa, disse ter ficado muito satisfeito com o produto. “Para mim, foi uma grata surpresa contar com esse novo produto à disposição no atendimento automático do banco. Ele nos traz a praticidade de poder contar com recursos para suprir eventuais despesas a custos que cabem perfeitamente no nosso orçamento”, acentuou.