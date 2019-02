Deputado estadual Rodrigo Valadares se reúne com Davi Calazans

18/02/19 - 12:43:18

Deputado estadual Rodrigo Valadares se reúne com Davi Calazans, da Rede Nacional em Defesa da Vida e Família, que irá integrar o Ministério dos Direitos Humanos. Na pauta da defesa da vida.

Estiveram presentes na reunião o Pr. Ari Brito, que viabilizou o encontro, e o Chefe de Gabinete Hans Soares.

O Dep. estadual Rodrigo Valadares está empenhado em ser um defensor do direito à vida e se comprometeu com o futuro integrante do Ministério dos Direitos Humanos, Davi Calazans, a lutar por valores e princípios que a sociedade precisa preservar.

”Fiquei muito feliz em ver o interesse do Deputado Rodrigo e o seu preparo em defender causas tão nobres”, afirmou Calazans.

Na reunião foi também discutido e acertado a vinda da Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, à Sergipe. A Ministra tem sido atacada diariamente pela Rede Globo por causa da sua defesa em favor de valores e princípios.

Da assessoria