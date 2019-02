Edvaldo garante apoio logístico e confirma presença no carnaval do São Carlos

18/02/19 - 11:33:47

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, é mais um folião com presença garantida no bloco “As Mariposas”, programado para desfilar alegria no bairro São Carlos durante o carnaval. Edvaldo ganhou a camisa do bloco durante uma visita de cortesia do organizador da festa, o vereador Palhaço Soneca. Desde o ano passado, o bloco “As Mariposas” se tornou patrimônio cultural imaterial do município de Aracaju. “Esse bloco ficou tão famoso que já separei um dia na agenda para brincar com o povo. Estou ansioso para conhecer quem são as mariposas do São Carlos”, brinca o prefeito.

Para o fundador do bloco, a presença ilustre de Edvaldo Nogueira confirma o sucesso do carnaval no bairro São Carlos. “Durante três dias de folia milhares de pessoas se divertem com segurança num ambiente familiar. Tenho certeza que o prefeito vai gostar muito do nosso evento”, assegurou o vereador.

Palhaço Soneca também agradeceu o apoio logístico da prefeitura de Aracaju em disponibilizar homens da guarda municipal, agentes da SMTT, equipes de limpeza no bairro após cada dia da festa, além de banheiros químicos.

Em 2019 o bloco “As Mariposas” comemora nove anos de existência. Ano passado, foi considerado o mais animado e seguro de Aracaju, registrando a presença de 20 mil pessoas, recorde de público em quase década de realização.

De acordo com Palhaço Soneca, durante o carnaval são injetados cerca de R$ 100 mil na economia da comunidade, entre vendedores ambulantes, músicos, catadores de latinha, pessoal de apoio, além de comerciantes na região.

Para 2019 a expectativa é a geração de emprego e renda, além de muita diversão. O evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março com grandes nomes da música sergipana, entre eles kaelzinho, Jair Salles, Mc Frajola, Mc Aykinho, Leozinho Moreira, Ciiel Riick, Jhonny Chefinho, além de uma grande surpresa que promete agradar todos os foliões.

Fonte e foto assessoria