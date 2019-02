FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA MULHER REALIZA 1ª REUNIÃO

18/02/19 - 16:57:45

Na tarde desta segunda- feira (18), no retorno aos trabalhos legislativos, deputados estudais participaram de reunião deliberativa do Conselho Executivo da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe, a fim de discutirem sobre a criação do estatuto estatuto da frente parlamentar em defesa da mulher, assinatura do termo de adesão, evento comemorativo pelo Dia Internacional da Mulher, entre outros.

Durante a primeira reunião do conselho, a deputada e presidente da Frente Parlamentar, Goretti Reis (PSD) apresentou as ações da Frente Parlamentar aos novos deputados, bem como mostrou a finalidade da Frente, sua criação (2015) e a necessidade de unificar discussões em defesa dos direitos das mulheres.

A Frente Parlamentar em Defesa da Mulher é um instrumento de apoio que representa o resultado de uma luta que começou desde 1857, primeiro momento que as mulheres começaram a reivindicar o respeito à carga horária de trabalho; em 1932 a mulher passa a ter a possibilidade de votar.

“Os deputados participaram da reunião com o único objetivo, fazer com que as políticas públicas de atendimento à mulher aconteçam, se fortaleçam e venham dar dignidade”, disse Goretti acrescentando que, ” é importante que a gente possa ter dendro do poder público, toda estrutura mínima e necessária para que a mulher se sinta amparada e protegida, principalmente com os dados assustadores de feminicídio”, justificou

Participantes

Goretti Reis; Kitty Lima; Maria Mendonça; Janier Mota; Diná Almeida; Georgeo Passos; Capitão Samuel; Samuel Carvalho; Garibalde Mendonça; Zezinho Guimarães; Luciano Pimentel; Ailton Martins e Dilson de Agripino

Por Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Rede Social do Capitão Samuel e Cristina Rochadel