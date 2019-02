JANEIRO: PREÇO MÉDIO DA GASOLINA VENDIDA SERGIPE RECUOU 5,2%

18/02/19 - 12:14:40

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que o preço médio da gasolina vendida em Sergipe, em janeiro deste ano, recuou 5,2%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, dezembro do ano passado.

Em valores, o preço médio ficou em R$ 4,255 por litro, no mês analisado. Em relação ao mês de janeiro de 2018, o preço médio do combustível cresceu 1,1%.

Para o etanol, o preço médio situou-se em R$ 3,263, registrando queda de 0,9%, sobre dezembro de 2018. Já no comparativo com janeiro de 2018, observou-se leve decréscimo de 0,1%.

No tocante ao óleo diesel, notou-se que o preço médio, pelo litro do produto, situou-se em R$ 3,448, no mês analisado. Em termos comparativos, verificou-se baixa de 2,4% em relação ao mês imediatamente anterior (dezembro/2018). No comparativo com o mesmo mês do ano de 2018, observou-se expansão de 1,4%.

Para o Gás Natural Veicular (GNV), o preço médio praticado por metro cúbico (m³) foi de R$ 3,642, assinalando acréscimo de 0,1% sobre dezembro de 2018. Quando comparado com janeiro do ano passado, verificou-se alta de 31,7%.

O Gás de Petróleo Liquefeito (GLP), ou gás de cozinha, registrou preço médio de R$ 70,58 (por 13 kg), registrando queda de 0,7%, quando confrontado com o mês imediatamente anterior (dezembro/2018). Já em relação a janeiro de 2018, notou-se retração de 9,6%.

Preços nas distribuidoras em Janeiro/2019

O preço médio do litro fornecido pelas distribuidoras aos postos de combustíveis, do estado, foi de R$ 3,790 para a gasolina, registrando declínio de 5,1%. O etanol teve preço médio de R$ 2,800, assinalando aumento de 3,4%. Em relação ao óleo diesel, o preço médio ficou em R$ 3,133, assinalando baixa de 2,9%. Todas as comparações são em relação ao mês de dezembro de 2018.

Para o GNV e GLP, o preço das distribuidoras ficou, em média, R$ 2,846 por m³ e R$ 55,40, por 13 quilos. Comparativamente, o preço do GNV nas distribuidoras ampliou-se em 0,5%, ao passo que o GLP registrou decréscimo de 1,5%, ambos na mesma comparação descrita acima.

NIE/FIES