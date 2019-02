MAIS UM VEÍCULO BATE DE FRENTE EM POSTE DE ENERGIA NA ATALAIA

18/02/19 - 07:41:52

Mais um veículo de passeio se envolve em acidente, batendo de frente em um poste de energia

As informações são de que o acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). Populares contam que o veículo, um Focus de cor branca, na contra mão de direção, bateu de frente com um poste de energia localizado na Passarela do Carangueijo, na Orla de Atalaia.

Devido ao forte impacto, as luminárias acabaram caindo. O veículo continua no local e não há informações se houve vitimas.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana no programa Jornal da Vida, Rádio Jornal