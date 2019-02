Nossa Senhora do Socorro elege os representantes do carnaval socorrense 2019

18/02/19 - 05:48:51

Rainha do Carnaval e Rei Momo socorrense irão representar o município durante o período carnavalesco

Estão abertos, oficialmente, os festejos carnavalescos no município de Nossa Senhora do Socorro. O veredito foi dado após a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), realizar na noite do último sábado, 16, o concurso para eleger a Rainha do Carnaval e o Rei Momo socorrense 2019.

A 1ª edição do concurso, realizado no Ginásio do Sesi, no conjunto Marcos Freire I, foi marcado pela apresentação dos candidatos que, vestidos a caráter, demonstraram ter o verdadeiro samba no pé e, de forma carismática, conquistaram o público presente. Na oportunidade, os concorrentes aos títulos também responderam às perguntas do jurados. E quem também deu um show de apresentação foi a torcida que compareceu ao ginásio.

De acordo com o secretário de Cultura, Natan Reis, as festas carnavalescas, que serão realizadas pela atual gestão, irão resgatar o Carnaval do município e proporcionar alegria às famílias socorrenses. “Carnaval é um período de alegria, é também um movimento popular. Todo mundo faz Carnaval nas ruas e a Prefeitura não poderia ficar de fora dessa. Durante muitos anos Socorro não teve Carnaval, mas a Secretaria de Cultura montou toda uma programação e abrimos os festejos com este maravilhoso evento. Os eleitos irão acompanhar o prefeito nos locais onde acontecerão eventos de Carnaval, levando beleza, diversão e representatividade”, esclareceu.

Ao final, representando o prefeito Padre Inaldo, e a secretária de Assistência Social, Maria do Carmo, entregaram aos vencedores do concurso, de forma simbólica, uma chave que marca a abertura dos festejos carnavalescos de Nossa Senhora do Socorro.

Eleitos

Após belas apresentações e análises críticas, os jurados convidados votaram e elegeram Ana Paula Vieira e Abel Wesley como Rainha do carnaval e Rei Momo socorrense 2019, respectivamente. Durante a apresentação, Ana Paula, moradora da Taiçoca de Fora, foi ovacionada pelo público e o seu conjunto agradou os jurados. “Estou muito feliz e grata por esse momento. É um sonho que eu tinha, então me preparei e hoje posso comemorar esse título com os meus familiares que vieram me prestigiar”, falou Ana Paula.

A torcida de Abel também não fez diferente. Aos 42 anos, o morador do conjunto João Alves conquistou os jurados com a sua desenvoltura e postura perante o público. “Me preparei bastante para esse momento e o resultado não poderia ter sido melhor, porque representar a cidade que nasci, onde me criei, é um grande presente. Estou mais do que preparado para representar o município nesse período único que é o carnaval”, disse Abel.

Comemoração

Festejando o resgate do carnaval de Socorro, o agito musical ficou por conta do cantor Maykiss Ferreira e da participação da banda Leva Massa, que tocaram durante o intervalo, possibilitando que os jurados pudessem votar com tranquilidade nos seus favoritos aos títulos, e ao final do concurso.

Presenças

Estiveram presentes os secretários Enock Luiz (SMS), Alessandro Santos (Semtrab), Walter de Souza (Controle Interno), Maria do Carmo Paiva (SMAS), David Lopes (SMAP), o comandante da Guarda Municipal de Socorro (GMS), Evilásio Protásio, além dos vereadores Júnior Panzuá, José Hercílio e Conceição da Milenium.

Foto: João Brasil

Da assessoria