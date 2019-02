OPERAÇÃO POLICIAL EM ARACAJU PRENDE SUSPEITOS LATROCÍNIO

18/02/19 - 10:11:31

Durante o cumprimento dos mandados, mais uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas

Durante as primeiras horas desta segunda-feira, 18, a Polícia Civil de Sergipe realizou uma operação em Aracaju. A ação visou cumprir três mandados de prisão preventiva por conta de um latrocínio que vitimou o mototaxista Carlos Roberto de Jesus Andrade e ocorreu no dia 17 de outubro do ano passado no município de Simão Dias.

Policiais civis de Simão Dias e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam preventivamente Andreia Cristina Souza, Bruno José de Jesus e José Marcelo de Jesus. A operação aconteceu em dois bairros que estão na Zona Oeste da capital sergipana: Olaria (São Carlos) e Novo Paraíso.

“Durante o cumprimento dos mandados, a companheira de Bruno José, Maria de Fátima dos Santos, acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas, ela estava com 40 pedras de crack”, explicou o delegado de Simão Dias, Clever Farias. Os quatro presos e o material apreendido foram encaminhados à 4ª Delegacia Metropolitana.

Fonte e foto SSP