PMA publica errata e novo cronograma para o PSS da Educação

18/02/19 - 09:56:01

Em virtude de uma incongruência encontrada no sistema de processamento, que promoveu a desclassificação indevida de candidatos que se autodeclararam afrodescendentes, pretos ou pardos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação de Professores Substitutos, a Prefeitura Municipal de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), convoca, através da presente Errata , os candidatos constantes da relação no Anexo I, para a realização do procedimento de Heteroidentificação, no próximo dia 20 (quarta-feira), das 8h às 8h30.

Os referidos candidatos deverão comparecer à Gerência Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gergdep), localizada no Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos (sede da administração municipal, à rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva, Siqueira Campos.

Novo Cronograma

Em decorrência da Errata, houve a necessidade de se estabelecer novo Cronograma do PSS, encontrado no anexo II, descrevendo: “Onde se lê Publicação do Resultado Final”; leia-se: “Publicação do Resultado Final (Parcial) – 18/02/2019”. No que se segue: “Convocação para Heteroidentificação (Candidatos listados no Anexo I) – 20/02/2019”; “Resultado da Heteroidentificação (Candidatos listados no Anexo I) – 21/02/2019”; “Publicação do Resultado Final – 22/02/2019”.