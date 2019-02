Policiais da Radiopatrulha prendem dois homens por tráfico de drogas

18/02/19 - 09:36:08

Duas pessoas são presas por porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Maria e outra é conduzida à Delegacia plantonista por tráfico de drogas no Santos Dumont, por militares do Batalhão de Radiopatrulha no final da noite de domingo, 17 e madrugada da segunda, 18.

Os militares do BPRp realizaram ações de prevenção e combate repressivo aos mais diversos tipos de delitos nas ruas capital sergipana.

A primeira ocorrência atendida pelos radiopatrulheiros foi durante patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Santa Maria, quando durante abordagem a um estabelecimento comercial, na rua Rosa Azul, o suspeito de nome Wilson Dias Santos, que estava em companhia de Fabio Santos, retirou rapidamente da cintura um revólver calibre .38 com 5 munições e o colocou num banco.

Neste momento, os indivíduos receberam voz de prisão, momento em que Fábio Santos tentou entrar em luta corporal com os policiais, mas foi logo imobilizado e conduzido, com o outro suspeito e a arma de fogo, à Delegacia Plantonista Sul.

A segunda ocorrência teve origem durante radiopatrulhamento pelo Bairro Santos Dumont, quando os militares foram informados que em um bar, na rua Jonaldo Bonfim, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Imediatamente, viaturas policiais deslocaram-se ao local informado e submeteram todos os presentes no bar a procedimentos de busca pessoal e identificação, bem como efetuaram uma varredura no local, vindo a encontrar no balcão do estabelecimento 22 trouxas de cocaína.

O proprietário do bar, de nome Wilams Rodrigues Oliveira, que escondeu o entorpecente, foi preso e conduzido à Delegacia Plantonista Norte, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração e foto de soldado Oliveira Filho