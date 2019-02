Riachuelo: Prefeitura reinaugura o Estádio Francisco Leite

18/02/19 - 06:20:35

A Prefeitura de Riachuelo, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer realizou neste domingo, (17), a solenidade de reabertura e reinauguração do Estádio Francisco Leite. Este é mais um sonho da população, realizado pela atual administração, que contribui para a formação de novos cidadãos.

O Estádio Francisco Leite foi completamente reformado, desde a reconstrução do vestiário, bancos de reserva e sala dos árbitros, construção de novo muro lateral, reparos na cabine de imprensa (salas e arquibancada), construção de piso elevado para torcedores, recuperação do pavimento em paralelepípedo interno, reforma nos banheiros, adaptação para deficiente físico, construção de mureta com instalação de alambrado novo e rede de proteção na área do gramado, instalação de novos portões de entrada e traves, pintura geral e manutenção da grama.

Para a prefeita de Riachuelo, Cândida Leite essa nova praça de esportes vai voltar a ser palco de competições e, acima de tudo, vai contribuir para a formação de jovens, a descoberta de novos talentos e afastá-los da violência e da criminalidade. “O jovem que coloca seu corpo e sua energia em movimento, que compete e tem objetivos, passa a ter uma atitude mais otimista e esperançosa com relação ao futuro. Como também, aumenta sua autoconfiança e, naturalmente, afasta-se da violência e da criminalidade. Para esses garotos e garotas, o esporte é a mão amiga que vai levá-los ao caminho da cidadania”, disse a gestora.

O vice-prefeito, Daniel Rezende relembrou os tempos áureos do estádio. “Já tivemos aqui nesse estádio grandes competições que marcaram a história do nosso povo, que, por um tempo passou desativado, mas a nossa gestão vem trazer esses tempos áureos de volta e retomar a autoestima de cada desportista, de cada jovem, de cada riachuelense”, afirmou o vic-prefeito.

O Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Marcondes Hipólito ressaltou e homenageou os desportistas que fizeram história no Estádio Francisco Leite. Assim como foi no passado, a prefeita Cândida Leite vai trazer de volta ao Estádio Francisco Leite as competições, resgatar a história dos atletas que passaram por aqui, desenvolver um trabalho social e, com certeza, descobrir novos talentos que vão se destacar além fronteiras.

“A Prefeita Cândida Leite tem investindo muito no esporte e vai investir muito mais. Aliás, essa administração é a que mais investe nessa área e hoje tenho orgulho de fazer parte deste projeto. O Estádio Francisco Leite tem história, revelou muitos atletas e agora tudo isso vai retornar à nossa cidade. Como riachuelense, hoje a palavra é gratidão”, destacou o secretário.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Berg Hipólito parabenizou a gestão e frisou que a população de Riachuelo está mais feliz e bem cuidada. “O sonho do nosso povo hoje está realizado. Os atletas e jovens de Riachuelo ganham hoje novamente um estádio mais bonito e reformado, um local de lazer moderno para a prática esportiva. Este é apenas o primeiro passo para uma nova era de desenvolvimento na área esportiva. Portanto, a Câmara de Vereadores apoia tudo o que venha contemplar os riachuelenses”, frisou Berg.

TDantas Comunicação/ASCOM PMR.