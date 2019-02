SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CLUBES DE VÔLEI SENTADO EM ARACAJU

1º Seminário Brasileiro de Clubes sobre vôlei sentado acontecerá Aracaju/SE

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) reunirá técnicos das equipes de vôlei sentado de todos Brasil na cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe, para prestigiarem o 1º Seminário Brasileiro de Clubes. O evento que visa aprimorar o conhecimento e tirar dúvidas dos participantes acontecerá no auditório do Real Praia Hotel, localizado na Orla de Atalaia, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Marcarão presença no evento 23 representantes de entidades de diversas localidades do Brasil, com intuito de fomentar o esporte e equiparar os conhecimentos sobre a modalidade, proporcionando maior igualdade entre os clubes credenciados a CBVD. Ao todo, oito estados da federação estarão representados no seminário, entre eles: Alagoas (AL), Amazonas (AM), Goiás (GO), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), São Paulo (SP) e Sergipe (SE).

De acordo com o presidente da CBVD, Angelo Alves Neto, o intuito principal do órgão é disseminar a modalidade por todos os cantos do Brasil. “Estamos implantando uma nova realidade no vôlei sentado brasileiro onde todas as equipes terão acessos a informações para desenvolver a modalidades em seus Estados e equiparar todos os times, proporcionando assim, igualdade nas disputas dos títulos. Além disto, novos clubes estão se filiando mostrando que nosso trabalho vem surtindo efeito”.

Programação

22 de fevereiro

14h – Abertura do evento

14h30 – Atividades e ações desenvolvidas em 2018

15h50 – Legislação esportiva

16h30 – Código de ética e conduta da CBVD

17h10 – Projeto Voleibol na Praia

17h50 – Projeto Acessibilidade Banco do Brasil

23 de fevereiro

8h – Classificação funcional

9h10 – Planejamento das seleções

9h50 – Prevenção das lesões

10h30 – Desporto voleibol sentado no âmbito escolar

11h10 – Antidoping

Por Danilo Cardoso