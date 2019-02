SETORES DO GOVERNO ALINHAM BUSCA DE RECURSOS PARA SE

18/02/19 - 13:00:27

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Chefe da Representação em Brasília traçaram estratégias para captação de recursos para o setor

Buscando atrair recursos e oportunidades para Sergipe, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Pereira, reuniu-se na última sexta-feira (15), com o chefe do escritório de Representação de Sergipe em Brasília, Manoel Dernival, para passar alguns projetos e pretensões que a pasta tem para os próximos anos.

A intenção do encontro foi discutir as frentes de trabalho que podem ser tocadas em busca de verbas do Governo Federal. “Temos um novo Governo em Brasília, com novos nomes tomando posse nos ministérios e em órgãos ligados a nossa pasta como CNPQ, Finep, entre outros. Por isso, precisamos alinhar esse diálogo com o Dernival, que se mostrou muito receptivo a todas as nossas ideias e demonstrou muita vontade de trabalhar junto conosco, buscando mais investimento para o Estado”, frisou o secretário.

Entre os temas discutidos no encontro estavam as estratégias de captação de recursos para atrair novas indústrias para o estado, principalmente no setor de autopeças, além das áreas ciência, tecnologia e muitas outras. “Iremos elaborar os projetos e continuaremos em contato constante, sempre em busca de novas oportunidades para Sergipe”, completa José Augusto.

Para Manoel Dernival a situação de crise em que se encontra o Brasil faz com que os Governos se mobilizem e busquem agir com criatividade na busca de novas oportunidades para os Estados. “Tenho um carinho muito grande pela Sedetec e todos os órgãos que compõe sua estrutura, por isso, fez questão de ir conversar pessoalmente com o secretário e me colocar à disposição no que o grupo precisar. Precisamos agir com inovação para impulsionarmos o setor no estado”, informou.

Foto: Arthuro Paganine