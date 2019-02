Shopping Prêmio terá prévia carnavalesca com programação gratuita

18/02/19 - 09:27:36

Nos dias que antecedem o Carnaval a folia vai invadir o Shopping Prêmio. Com uma programação super animada e gratuita, o centro de compras vai receber os foliões para comemorar a maior festa popular do país com o Bloquinho do Prêmio.

No roteiro, concurso de dança com premiação para os três primeiros colocados, bailinhos, cortejo de frevo e concurso de fantasias com festival de algodão doce. Sendo que o primeiro colocado do concurso de fantasias será premiado com um final de semana em um dos melhores hotéis de Maceió.

Prepare a fantasia, coloque muito glitter e alegria na bagagem e caia na folia!

Confira abaixo os horários da programação que será realizada na Praça de Eventos do Shopping e é gratuita:

23 de fev- 17h: Concurso de Dança com animação da Marikota (premiação para os 3 primeiros colocados)

24 de fev- 17h: Bailinho de Carnaval com a Cantora Isis Nataly

28 de fev- 15h: Bailinho do Colégio Ceme

01 de mar- 18h: Cortejo de frevo

02 de mar- 18h: Bailinho do Educandário Viva a Vida

03 de mar- 17h: Concurso de fantasias com festival de algodão doce (premiação para o primeiro lugar: um final de semana com a família no Hotel Atlantic Suítes, em Maceió, com direito a café da manhã)

Da assessoria