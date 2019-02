“Ele pinta uma Aracaju que só existe no mundo imaginário de Edvaldo”, diz Elber

19/02/19 - 15:33:27

No retorno dos trabalhos da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Elber Batalha (PSB), fez duras críticas ao pronunciamento do prefeito Edvaldo Nogueira, que esteve no plenário na manhã de hoje, 19.02, para fazer a leitura de um relatório sobre sua gestão frente a Prefeitura de Aracaju.

De acordo com Elber, o prefeito fez um pronunciamento fantasioso. O parlamentar lembrou do abandono dos serviços de saúde do município, falando do Nestor Paiva, das péssimas condições da educação, dos servidores que ainda não tiveram nenhum reajuste, dentre outros. “Quem ouve o pronunciamento dele, acha que ele tá falando de uma cidade da Suíça. Porque só se fala em progresso, benesses e não se lembra e nem toca no assunto de todas as agruras que o aracajuano vive. Com tudo isso, o prefeito em sua fala pinta uma Aracaju que só existe no fantástico mundo imaginário de Edvaldo Nogueira”, disse.

Bloco Oposicionista na CMA

O vereador da oposição também falou sobre seu papel como parlamentar e o que pretende fazer nesta legislatura de 2019. “Continuaremos fazer uma oposição propositiva e cobradora, sobretudo das promessas de campanha de Edvaldo Nogueira para dar o mínimo de moralidade e eficiência nessa gestão, o que não vem ocorrendo.

Elber explicou que a bancada de oposição na Câmara Municipal de Aracaju teve uma baixa com as saídas dos vereadores Iran Barbosa (PT) e Kitty Lima (Rede) e falou sobre o anúncio do próximo líder da oposição. “Vamos continuar firmes e mantendo a coerência de sempre, sendo cada vez mais incisivos e atuantes na cobrança e fiscalização das questões que interessam aos aracajuanos. Haverá uma reunião ainda esta semana para definir quem realmente estará no bloco na oposição, conversaremos com o Cabo Didi (Rede), já que ele ainda não se posicionou oficialmente e também anunciaremos quem será o líder da oposição em 2019”, finalizou.

Por Luciana Gonçalves