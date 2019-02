Espelho da vida- Daniel (Rafael Cardoso) faz novas descobertas durante terapia de regressão. Fotógrafo tem mais revelações sobre sua vida como Danilo Breton

19/02/19 - 15:18:11

Aos poucos, Daniel (Rafael Cardoso) vai desvendando os mistérios sobre a moça do quadro assinado por D.B. em Espelho da Vida. Embora ele ainda desconheça que seu nome na vida passada era Danilo Breton, o fotógrafo já sabe que é o autor da pintura, descobriu como é o rosto de sua amada e também conheceu um menino – que o chama de pai. Tudo isso durante as sessões de regressão que ele se submete com a ajuda de sua terapeuta, Letícia (Letícia Persiles).

Em uma nova sessão, Daniel relaxa enquanto ouve o som da voz de Letícia. Logo, ele adormece e deixa a mente fluir. Ele se vê como Danilo, em uma praça dos anos 30 e sente que o jovem está esperando alguém.

De repente, uma moça vem vindo em direção a ele, linda, com um sorriso no rosto. Daniel a reconhece como a mulher de seus sonhos. O fotógrafo vê quando Danilo celebra a chegada de Julia (Vitória Strada):

“Que saudades, Julia. Estava tão ansioso…”, diz Danilo.

Daniel fica surpreso ao ouvir o nome de Julia.