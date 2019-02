MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR COM CARRO FORTE

19/02/19 - 14:12:52

Mais um motociclista morre em acidente após colidir a moto que pilotava com um carro forte de uma empresa de segurança

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (19) no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão e as informações são de que o motociclista identificado como José Jonathas Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do carro forte permaneceu no local do acidente e após a chegada dos policiais militares, ele foi submetido ao teste do bafômerto, que deu negativo.

Em seguida ele foi encaminhado para a delegacia onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

Foto: grupo WhatsApp Sergipe Notícias