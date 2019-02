Paralisação do Sistema Hórus continua prejudicando o atendimento no Case

19/02/19 - 07:48:42

A coordenação Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) informa a todos os usuários que o Sistema Hórus do Ministério da Saúde (MS), utilizado para a dispensação de medicamentos, está paralisado desde ontem, 18. Com isso, o atendimento no órgão está comprometido.

A coordenação do Case entrou em contato com a equipe que gerencia o sistema em Brasília e a informação é que foi iniciada uma ação conjunta para configuração e aumento do poder de processamento.

O controle do sistema Hórus é realizado exclusivamente pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS) e o estado de Sergipe não possui nenhuma gerência sobre ele.

A Secretaria de Estado da Saúde lamenta o ocorrido e informa que está acompanhando e cobrando do Ministério da Saúde providências urgentes. A população poderá ligar para o número 3234-3400 para maiores informações e orientações.

Fonte e foto assessoria