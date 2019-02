PF desarticula esquema de fraude em empréstimos consignados em Sergipe

19/02/19 - 08:48:35

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), em Aracaju, a “Operação Multiface”, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pela prática de fraudes visando à obtenção de empréstimos consignados indevidos junto a instituições financeiras.

As informações passadas pela PF são de que as investigações tiveram início com a prisão em flagrante, em março de 2018, de duas mulheres que haviam acabado de sacar valores oriundos dos crimes em apuração em uma agência da Caixa Econômica Federal de Aracaju. A partir das prisões, descobriu-se que o grupo já havia praticado algumas fraudes, bem como planejava executar diversas outras.

Os trabalhos investigativos apontam que o grupo, utilizando-se de documentos de identificação (RG e CPF, por exemplo), comprovantes de residência e declarações de imposto de renda falsos, a maioria em nome de pessoas idosas, contratava empréstimos ilícitos, causando prejuízos às instituições financeiras e às vítimas indiretas, que somente tomavam conhecimento da fraude quando tinham seus nomes negativados por instituições de proteção ao crédito.

As investigações serão aprofundadas com a análise dos materiais e documentos apreendidos nas buscas, e estima-se que a fraude perpetrada e evitada tenha valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

São cumpridos 03 (três) mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sergipe, e os envolvidos poderão responder pelos delitos de participação em organização criminosa (artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13), falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato (artigos 297, 299, 171, § 3º, do Código Penal), além de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98). Outras informações sobre o caso poderão ser obtidas por meio da Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe.

Com informações da Polícia Federal em Sergipe