PM prende trio em flagrante por tráfico de drogas no Japãozinho

19/02/19 - 06:19:28

Foram apreendidas cápsulas de cocaína, tabletes de maconha, balança de precisão e um celular roubado

Policias militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam três suspeitos por tráfico de drogas no bairro Japãozinho, zona Norte de Aracaju. Segundo informações policiais, durante patrulhamento do Getam, as equipes foram informadas pela população sobre traficantes na localidade.

Na rua Santo Agostinho, os policiais surpreenderam três suspeitos usando entorpecentes. Durante a aproximação da guarnição, um dos infratores tentou fugir, mas foi alcançado no banheiro de uma residência. Foram encontrados em seu poder: cinco tabletes de maconha, 31 cápsulas contendo cocaína, uma balança de precisão e várias cápsulas vazias. Já com o trio, também foi apreendido um aparelho celular que possuía bloqueio por roubo.

Os suspeitos foram identificados como Kessy Jonas dos Santos, Jhon Wallace dos Santos e Ana Paula da Silva. Em seguida, o caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas pertinentes.

Fonte: Ascom/PM