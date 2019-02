SILVANY MAMLAK: QUEM ME CRITICOU O FEZ POR PURA INVEJA

19/02/19 - 09:53:06

A prefeita do município de Capela, Silvany Mamlak, emitiu uma nota rebatendo as constantes criticas que vem recebendo de Isadora Sukita, filha do ex-prefeito Manoel Messias Sukita.

Em sua nota, a prefeita diz que Isadora publicou uma nota “áspera e odienta contra mim, numa clara demonstração de desespero e tentativa de ganhar os holofotes da mídia”.

Veja a nota da prefeita na íntegra

A Democracia permite que qualquer pessoa emita sua opinião, desde que respeitando ao próximo. E a nós, que exercemos função pública, temos por obrigação estar em constante diálogo com a população. E assim tenho feito. No último domingo, o Portal JL Política publicou uma entrevista na qual falo sobre diversos temas, alguns, inclusive, mais de foro íntimo, mas que não me recusei a responder.

Para a desagradável surpresa não só minha, mas de grande parte da população de Capela e até do nosso Estado, a filha de Sukita, Isadora Sukita, publica uma nota áspera e odienta contra mim, numa clara demonstração de desespero e tentativa de ganhar os holofotes da mídia.

Ataca-me não só como política, prefeita, mas como mãe e mulher. Procura desqualificar-me, desmerecer todo a contribuição que dei a um projeto que obteve êxito e derrotas, sendo a vitória mais recente a nossa eleição à Prefeitura em Capela no ano de 2016.

Não vou aqui me estender ou dar justificativas, até porque quem me criticou, o fez por pura inveja e interesses pessoais e políticos. Não merece nem o meu tempo ou minha atenção. Meus esforços hoje são para governar nossa cidade, vencendo cada desafio e proporcionando uma gestão que atenda aos interesses de todos os capelenses.

Não falarei mais sobre esse episódio ou sobre essa pessoa. O tempo mostrará quem age com princípios éticos ou quem faz das suas atitudes um meio rasteiro e barato para alcançar objetivos espúrios. Peço apenas a Deus que me dê saúde e forças para continuar trabalhando e buscando sempre fazer o bem.

Silvany Mamlak

Prefeita de Capela