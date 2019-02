SMTT se reunirá com empresas do transporte coletivo para determinar capacitação

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizará, nesta quarta-feira, 20, na sede da superintendência, reunião com representantes das empresas do transporte coletivo de Aracaju para informar que motoristas e cobradores de ônibus deverão passar por capacitação e treinamento. O objetivo é que eles saibam como agir em casos de abuso sexual contra mulheres no interior dos coletivos.

A medida, segundo Augusto Magalhães, diretor de Transporte Público da SMTT, é referente à Lei Municipal 5.012/2018. “A lei determina que trabalhadores do transporte público passem por esta capacitação para serem orientados e saberem como agir diante destas situações que, infelizmente, ainda acontecem. Convocamos os diretores das empresas e comunicaremos a eles que a lei deve ser cumprida e que motoristas e cobradores terão que fazer este treinamento”, explica. As empresas de ônibus têm parceria com o Sest Senat, que disponibiliza cursos nesta área.

Além disso, conta Augusto, a SMTT informará as empresas que elas também deverão oferecer aos seus colaboradores treinamentos de como atender idosos e pessoas com necessidades especiais que são usuárias do transporte público. “O objetivo da SMTT é fazer com que as empresas prestem um melhor atendimento aos usuários e com mais cidadania. Queremos melhorar a qualidade do serviço do transporte coletivo ”, disse o diretor.

Campanha

No ano passado, a SMTT e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp) realizaram uma campanha de conscientização contra o abuso sexual de mulheres no interior dos coletivos. Cartazes foram fixados nos Terminais de Integração e também nos ônibus, com orientações sobre as medidas que devem ser adotadas pelas vítimas de abuso sexual e com números e órgãos de denúncia.

