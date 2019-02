Soldadinho de chumbo

Rodeado pelos filhos aloprados e por um punhado de militares de alto coturno, o capitão-presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem tudo para se transformar num reles soldadinho de chumbo. É visível como o homem demonstra incompetência para a missão que lhe foi delegada por 57 milhões de eleitores. Os que o cercam estão convencidos que Bolsonaro prefere as picuinhas, além de trocar os despachos no Planalto por toscas postagens nas redes sociais. Preocupados que o impeachment seja o destino do presidente, os ministros militares começam a tomar as rédeas do poder. Portanto, não se surpreendam se o transformarem numa rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. A Bolsonaro caberia comparecer a eventos militares e ocupar o resto do tempo com jogos de guerra no computador. Nos finais de semana, praticaria tiro ao alvo na Restinga da Marambaia, de preferência tendo como alvo fotos do ex-deputado federal Jean Wylly. Aos brasileiros que elegeram um político do baixo clero como salvador da pátria, resta o consolo de que em 2022 tem outra eleição. Por favor, não errem novamente!

Miserê continua

É bom o servidor estadual ir tirando o cavalinho da chuva, pois reajuste salarial só quando Deus der bom tempo. Entrevistado pelo radialista Gilmar Carvalho, o secretário de Governo, José Carlos Felizola, disse que não se cogita nem de longe conceder aumento salarial. Pior é que se a quebradeira do estado continuar, a folha de pagamento vai atrasar ainda mais. Homem, vôte!

Corda no pescoço

Os governadores se reúnem, hoje e amanhã, em Brasília. De pires nas mãos e corda no pescoço, a turma vai pedir socorro ao governo federal. Os endividados devem se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem exigirão compensações financeiras para apoiar a indigesta reforma da Previdência. O mais provável é que os governadores retornem aos seus estados de cabeças quentes e bolsos vazios. Misericórdia!

Prepare o bolso

A proposta de reforma da Previdência terá uma autorização para os estados cobrarem uma alíquota extra de até oito pontos percentuais dos servidores públicos, visando cobrir o rombo previdenciário estadual. Pela proposta, os governadores poderão enviar às assembleias legislativas um projeto criando uma alíquota extraordinária e temporária para reduzir o déficit da previdência dos servidores públicos. Só Jesus na causa!

Tá na Frente

E quem aderiu à Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher foi o deputado estadual Luciano Pimentel (PSB). Segundo ele, o incentivo ao protagonismo feminino deve ser bandeira de toda sociedade. “A Frente desenvolve um trabalho relevante ao debater sobre a saúde e o fim violência de gênero”, discursa Pimentel. Criada na Assembleia em 2015, a Frente da Mulher é presidida pela deputada Goretti Reis (MDB).

O filho é teu!

Está agendada para o próximo dia 11, a reunião do governador Belivaldo Chagas (PSD) com os presidentes dos Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas. A todos, Chagas pedirá ajuda para reduzir os efeitos da grave crise econômica. Belivaldo tentará convencê-los a reassumirem as folhas dos aposentados dos dois poderes, do MP e TCE, hoje pagas pelo governo. Não será tarefa fácil. Marminino!

Boa nova

A Petrobras recebeu licença do Ibama para instalar um navio-plataforma visando testar a descoberta de Farfan, na área do bloco exploratório BM-SEAL-11, em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas. A produção média de óleo durante o Teste de Longa Duração será de 5.978 barris por dia, tendo como pico 7.119 barris por dia e a produção de gás de 500 mil m3 /dia. Para a produção comercial, a estatal instalará um gasoduto de 128 km de extensão objetivando escoar a produção de gás natural. Legal!

Voto não se vende

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José dos Anjos, entende que quem compra votos não está preocupado com o bem público e o cumprimento das leis. “Os R$ 50 ou R$ 100 que uma pessoa receba das mãos de um candidato corrupto pode refletir na falta de um leito de hospital, no alargamento da própria rua, em vagas insuficientes para colocar o filho na escola”, afirma o magistrado. Certíssimo!

Luto

Vítima de infarto, morreu, ontem à noite, o advogado Caio Marcelo Valença, 47 anos. Ele andava de bicicleta em companhia do filho em Ribeirópolis, onde residia, quando passou mal e morreu minutos depois. Filiado ao partido Solidariedade, Caio Valença era superintendente do Consorcio Público do Agreste Central Sergipano, que visa regulamentar a gestão dos resíduos sólidos de 20 municípios. O corpo do jovem advogado será cremado hoje, na cidade baiana de Alagoinhas. Descanse em paz, amigo!

Galera, tá cedo!

E quem não quer nem ouvir falar em eleição é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Segundo ele, a população acabou de sair de um pleito disputadíssimo e já tem político pensando no próximo. “A população não aguenta mais isso. Enquanto uns pensam em política e eleição, eu continuo trabalhando por Aracaju”, discursa. Alguém arrisca dizer a quem Nogueira dirigiu esta carapuça? Vixe Maria!

JB desmente

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) nega que esteja preocupado com os espaços ocupados pelo PT no governo de Sergipe. Ele jura nunca ter feito qualquer afirmação sobre este assunto, “pois não comento decisões do meu amigo governador Belivaldo Chagas”. JB conclui dizendo que sempre foi um aliado do PT sergipano e nacional. Então, tá!

Recorte de jornal

