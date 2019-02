CÂMARA DE ARACAJU DEVOLVE R$ 1 MILHÃO AOS COFRES DA PMA

20/02/19 - 10:54:51

Por Fernanda Sales

Na manhã desta terça-feira, 19, durante a 1ª Sessão Ordinária de 2019, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), anunciou a devolução de R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura de Aracaju. O valor do orçamento legislativo de Aracaju, bem como de todas as Câmaras Municipais do Brasil, é oriundo de repasses feitos pelas respectivas prefeituras, conhecido como duodécimo e estabelecido pela Constituição Federal, correspondendo a um percentual da receita tributária de cada Município.

Segundo Nitinho, está sendo devolvido a sobra de recursos daquilo que não foi necessário gastar em 2018. “Todo dinheiro que sobra tem que ser devolvido. Essa economia nós fizemos ao longo de 2018, reduzindo em quase 90% as diárias e passagens aéreas e também com a implantação do pregão eletrônico. Somos a única câmara do estado que realiza as licitações por pregão eletrônico, feito em parceria com o Banco do Brasil, permitindo que empresas de todo o país possam participar das licitações. Em 2019, vamos trabalhar cada vez mais para continuar economizando. Sei que esse dinheiro servirá para ajudar a administração, investindo em diversos serviços que beneficiem à população, seja na saúde, na educação, na reforma de praças, no saneamento da cidade, entre outros serviços”, afirmou.

Para o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a economia é essencial para uma boa administração. “Fico feliz com a notícia de devolução de um milhão de reais. Eu gosto de economia, é tanto que economizei 30% dos gastos da Prefeitura de Aracaju, por isso mesmo que nós saímos da crise. O presidente Nitinho, num gesto muito importante, devolve recursos de R$ 1 milhão para que a gente possa colocar nos cofres públicos. Parabenizo também os vereadores, porque foi um esforço conjunto para poder economizar recursos e agora aplicar em melhorias para a vida dos aracajuanos”, ressaltou.

O prefeito ainda elogiou a gestão de Nitinho à frente da Câmara de Aracaju. “Nitinho tem sido um grande presidente, é um amigo, parceiro, aliado e, acima de tudo, é um vereador muito competente, que conseguiu como presidente da Casa fazer um grande trabalho, com organização, com as finanças da Casa bem estruturadas e a liderança dele no conjunto dos vereadores é muito grande. Sou muito esperançoso e fico feliz com o trabalho que ele está fazendo na Câmara Municipal”, frisou Edvaldo.

Foto Gilton Rosas