Belivaldo teve conversa com Pimentel e está aberto a dialogar com a oposição

De Brasília, nesta quarta-feira (20) o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que, “em defesa da verdade, quero deixar claro que a conversa que mantive com o deputado Luciano Pimentel foi de cunho administrativo”. Acrescentou que “o deputado apresentou um documento apontando problemas relacionados ao turismo com sugestões ao desenvolvimento da área”. – Continuo aberto a sugestões tanto da situação como da oposição. Pra mim, o que importa é o desenvolvimento do estado, concluiu Belivaldo através do Twitter.

20/02/19 - 15:29:04

Na manhã desta quarta-feira (20), o ex-senador Antonio Carlos Valadares (PSB) foi duro na resposta ao deputado estadual Luciano Pimentel também usando o Twitter, disse que o partido não fez questão de sua candidatura e que ele se sentiu abandonado.

Durante a entrevista, o deputado estadual Luciano imentel afirmou que a direção do PSB “não me tratou como candidato do partido. Eu cheguei a dizer algumas vezes que não queria ser prioridade, mas queria igualdade, e não houve intenção da direção do partido em ajudar a minha eleição”, desabafou Luciano.

Mas não é isso o que pensa o ex-senador Valadares, que usou as redes sociais, também na manhã de hoje, para afirmar que Luciano “mente” e estaria buscando o “conforto do governo” e que isso é “uma adesão vergonhosa”.

Valadares diz ainda que o PSB teria sacrificado candidatos do partido para beneficiar o deputado. “Mal dos tempos: na pressa em buscar o conforto do governo, o dep Luciano Pimentel, único membro do PSB eleito em SE graças ao esforço e sacrifício de candidatos (as) de nossa legenda para justificar a sua adesão vergonhosa mente, desconsidera e agride a quem sempre lhe deu a mão”, afirmou Antonio Carlos Valadares.