Diná Almeida acompanha situação dos matadouros em reunião no MPE

20/02/19 - 16:45:50

A deputada estadual Diná Almeida participou nesta quarta-feira, 20, no Ministério Público Estadual (MPE) de uma reunião sobre a situação dos marchantes e fateiras de Sergipe, que estão impedidos de trabalhar desde que vários matadouros públicos no interior foram fechados devido a irregularidades no funcionamento. O procurador-geral do MPE, Eduardo D’avila, também esteve presente.

Na opinião da deputada, é preciso encontrar uma saída que garanta o bom funcionamento dos matadouros, inclusive o de Tobias Barreto. Ficou decidido que haverá um novo encontro com promotores que atuam no caso, e com os órgãos responsáveis, para que seja encontrada uma alternativa com a finalidade de viabilizar reabertura e adequações dos estabelecimentos fechados.

“Estamos acompanhando de perto e com preocupação toda essa problemática. É preciso ter sensibilidade social, porque milhares de pessoas estão sem ter de onde tirar o seu sustento. Esperamos que uma solução seja viabilizada em breve”, enfatizou Diná Almeida.

ASCOM / Deputada Estadual Diná Almeida