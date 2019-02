Festa de Reis de Ribeirópolis acontece dia 24 com cortejo dos Caretas e arrastão

20/02/19 - 13:46:49

O município de Ribeirópolis, na região agreste de Sergipe, vem mantendo a tradição do cortejo dos Caretas na Festa de Reis. O evento é realizado sempre um final de semana antes do Carnaval e reúne uma multidão.

Esse ano, a festa será realizada no próximo domingo, 24, iniciando às 4h, com alvorada animada pela banda de pífanos; às 8h, tem o cortejo do Grupo Folclórico “Os Caretas” pelas principais ruas; e a partir das 11h terá arrastão com a banda Seeway.

O grupo Caretas tem mais de 60 anos de tradição e é o maior grupo folclórico da região. Em 2015, foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Sergipe, através da Lei nº 8.067, de autoria do deputado estadual Georgeo Passos.

A festa do mela-mela envolve crianças, jovens e até idosos. Além disso, a cada ano tem atraído visitantes de outros municípios, os quais ficam curiosos para entrar na folia em meio a tinta colorida dos mascarados.

Fonte e foto Prefeitura de Ribeirópolis