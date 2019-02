FUNCAJU LANÇA EDITAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CULTURAIS

Funcaju lança editais para participação nos projetos culturais e artísticos de Aracaju

Investir e apoiar a cultura local é mais um passo para tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa. É seguindo por esse caminho que a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), tem buscado a democratização do acesso à cultura, oferecendo meios de produção para a comunidade na tentativa de proporcionar uma maior inclusão social.

Neste ano de 2019, a Funcaju já lançou dois editais de inscrição para projetos que buscam identificar novos talentos, capacitar profissionais, além de incentivar a cena artística aracajuana. O Quinta Instrumental é um deles. Criado em 2017, o projeto potencializa a criação, interpretação e execução da música instrumental em suas mais variadas formações. O outro é o Salão dos Novos. Já na sua 27ª edição, a iniciativa tem o intuito de valorizar os artistas plásticos sergipanos.

“Trabalhamos para fortalecer a ideia de que a cultura deve falar com todos e contribuir para transformar comunidades. Os editais representam a forma mais republicana e acessível, que garantem a transparência ao mundo da arte e das suas linguagens. Todos têm o direito de participar, contanto que se enquadrem nos critérios propostos em cada projeto. Para 2019, ainda temos muito mais editais para serem lançados, cumprindo com o planejamento estratégico proposto pelo prefeito Edvaldo Nogueira”, informa o presidente da Funcaju, Cássio Murilo.

O diretor de Arte e Cultura da Funcaju, Nino Karvan, destaca a importância do processo seletivo e a criteriosidade da seleção. “Montamos uma banca julgadora muito experiente. No Salão dos Novos, os requisitos que serão avaliados pela comissão inclui criatividade, inovação estética, originalidade, domínio da técnica escolhida e consistência da proposta. No Quinta Instrumental, o edital estabelece critérios técnicos, artísticos, de mérito artístico e viabilidade técnica”, pontua.

Para o músico Samuel Alves, os editais dão oportunidades para todos. “Eu acho ótima essa iniciativa, porque temos muitos jovens artistas que ainda não tem visibilidade. Muitos, além de tocarem brilhantemente, são compositores, e eu sou um deles. Às vezes, nos perguntamos para quem vamos tocar e onde vamos mostrar nossa música. O Quinta Instrumental, por exemplo, do qual já participei, nos dá essa possibilidade”, comenta.

Como se inscrever no Quinta Instrumental?

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março, no Mapa Cultural de Aracaju, uma plataforma digital criada para o cadastro de todos os produtores culturais da cidade. Os interessados em se apresentar no Quinta Instrumental 2019 devem acessar o http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br e preencher o formulário de inscrição. O cachê dos músicos selecionados é de R$ 2.500.

O edital de 2019 do Quinta Instrumental traz uma nova versão. Serão nove músicos locais da cena instrumental selecionados. Além disso, serão convidados artistas de renome nacional e/ou internacional para ministrar workshop. Com entrada gratuita, o Quinta Instrumental oferta música de qualidade, a partir das 20h, no Teatro João Costa, localizado na praça General Valadão, considerado o marco zero da capital.

Como se inscrever no Salão dos Novos?

A mostra com os selecionados, que será realizada de 28 de março a 29 de abril, busca identificar e revelar novos talentos das artes plásticas do estado, possibilitando maior visibilidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de março, também no Mapa Cultural de Aracaju. As obras vencedoras serão incorporadas ao acervo da Galeria de Arte Álvaro Santos, localizada na praça Olímpio Campos, no centro da capital.

No ato da inscrição, o artista deverá selecionar duas obras de sua autoria em forma de desenho, pintura, gravura, instalação, tapeçaria ou qualquer outro suporte. As vagas não podem ser preenchidas por artistas que já participaram de outras exposições individuais, servidores públicos municipais ou por alguém premiado em outras edições do Salão dos Novos. Menores de 18 anos podem participar, desde que autorizados pelos pais ou responsável.

20/02/19 - 17:21:38