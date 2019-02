Gilmar pede que Alese convide Paulo Hartung para debater Previdência

20/02/19 - 11:04:47

Ao considerar que o problema econômico mais urgente a ser enfrentado pelo Estado de Sergipe é o desajuste fiscal, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) apresentou requerimento à Mesa para que o Legislativo convide o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, atual integrante do conselho consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O parlamentar justifica que é profunda e grave a crise enfrentada no estado e a vinda do conselheiro Paulo Hartung, diante de sua vasta experiência, irá contribuir na discussão da reforma da Previdência e ajuste fiscal.

Por Ju Gomes

Foto: Jadilson Simões