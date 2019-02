HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM FRENTE A ESPOSA E DA FILHA

20/02/19 - 08:56:42

Um homem identificado como Ademiltom Alves do Amorim, 52 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (19), no loteamento Santa Mônica, município de Itabaiana. As informações são de que a vitima foi assassinada na frente da esposa e da filha de apenas três anos.

Ademiltom Alves estava dentro de seu veículo quando foi abordado por dois homens que chegaram em outro carro e efetuaram os disparos. Em seguida eles fugiram tomando rumo ignorado.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Qualquer informação pode ser passada para a polícia através do Disque Denúncia 181.