Hospital de Cirurgia realiza capacitação sobre prevenção de queda

20/02/19 - 16:39:32

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital de Cirurgia realizou ciclos de capacitação para os profissionais sobre prevenção de queda dos pacientes. O objetivo foi reforçar a importância da conscientização sobre a cultura de segurança do paciente para melhorar ainda mais a assistência.

O curso foi realizado durante os 3 turnos, abordando as formas de prevenção de quedas no ambiente hospitalar, as causas comuns e como os profissionais devem agir diante do episódio da queda de um paciente, caso aconteça.

Segundo a Enfermeira Juliana Cabral, coordenadora do NSP, mensalmente estão sendo feitos treinamentos discutindo as metas de segurança do paciente, estabelecidas pelo Ministério da Saúde. “Com a intenção de treinar os profissionais que estão envolvidos com pacientes, já fizemos capacitações sobre identificação de pacientes, comunicação eficiente e este mês de fevereiro estamos conscientizando todos os colaboradores sobre prevenção de queda”, explica.

Ainda de acordo com Juliana, essas ações ajudam a aprimorar a percepção e o conhecimento dos profissionais. “É importante atingir todos os colaboradores, desde a admissão até quem trabalha no Raio-X, Laboratório, Banco de Sangue, Higiene e Limpeza, para que possam contribuir ainda mais com o serviço”, finaliza.

Fonte e foto assessoria