Senar divulga lista dos selecionados do curso técnico em Agronegócio

20/02/19 - 14:15:11

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) divulgou na manhã desta quarta-feira, 20, a lista dos selecionados no processo seletivo do curso técnico em Agronegócio. São 90 vagas distribuídas no polos de Indiaroba, Carira e Tobias Barreto. A lista dos 30 classificados será divulgada no dia 1º de março

O curso Técnico em Agronegócio é gratuito e tem carga horária de 1.230 horas sendo dividido da seguinte forma: 80% a distância e 20% com aulas presenciais, no polo indicado pelo candidato aprovado.

Ao longo do curso, o participante estudará técnicas de gestão, de comercialização e aprenderá como atuar na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural. Confira a lista de classificados no site www.senarsergipe.org.br

Por Adriana Freitas

Foto assessoria