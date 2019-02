Série Ensaios Abertos do Renantique 2019 inicia nesta sexta-feira, 22

20/02/19 - 16:42:10

O Conservatório de Música de Sergipe (CMS) e o grupo de música antiga Renantique inicia nesta sexta-feira, 22, às 19h30, na sala Henrique Souza, 1º andar do Conservatório de Música de Sergipe, a temporada da série “Ensaios Abertos” 2019. A série de ‘Ensaios Abertos’, como já diz o nome, consiste em abrir, à apreciação do público, gratuitamente, um ensaio do Renantique a cada bimestre.

A parceria firmada entre a instituição de ensino profissional de música e o grupo iniciou em 2017, sob a direção do prof. Carlos Heitor Mendonça. “Esta é uma contrapartida ao CMS, pela cessão do espaço aos ensaios regulares do grupo Com esta iniciativa, proporcionamos não apenas a audição musical e a contextualização das obras, mas também todo o processo de montagem do repertório que está em construção, o que aproxima ainda mais o público do universo do movimento da Música Antiga, com os instrumentos de época e um repertório distante no tempo e no espaço”, explica Carlos Heitor.

Neste primeiro concerto desta série “Ensaios Abertos” o Renantique apresentará o ‘Instrumentarium Medieval & Renascentista’, a coleção de instrumentos do acervo do grupo, de forma didática e interativa com o público, no qual ele poderá participar de forma direta experimentando os instrumentos.

Os ensaios são gratuitos e abertos ao público que deseje comparecer. Também há interação da planteia com os músicos, além do contato com os instrumentos.

Assessoria de Comunicação da SEDUC