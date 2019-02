Amintas contesta “cidade maravilhosa” de Edvaldo e critica descaso com a Saúde

21/02/19 - 15:40:15

Contestando a falsa ideia de uma Aracaju perfeita apresentada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta quinta-feira, 21, para exibir uma série de problemas na Saúde Pública da capital.

Num primeiro momento, o parlamentar exibiu um vídeo do Hospital Nestor Piva, no bairro Dezoito do Forte. Além de problemas a respeito da distribuição de remédios, foi constatada superlotação no setor de estabilização, que abrigava 6 pacientes a mais do que o ideal.

“Eu disse nas minhas redes sociais: ‘esse prefeito mora em outra cidade’! Já que está tudo uma maravilha, vamos mostrar como o povo de Aracaju está atento. Aquele local mostrado no vídeo é de estabilização, onde um paciente deve passar no máximo 24h. Na realidade, tem gente há dias ali. Sabe quantos pacientes podem estar ali naquele setor? No máximo, 3. Sabe quantos tinham? 9! É uma coisa bonita? Não dá nem pra transitar no local! Aí vem [um parlamentar], levanta o microfone e diz que a saúde está uma maravilha. Tá? Pra quem?”, questionou Amintas.

Exibindo mais flagrantes do caos na saúde da cidade, Cabo Amintas mostrou outro vídeo, também do Hospital Nestor Piva, em que um quadrúpede aparece acompanhado de um homem que busca atendimento para o animal.

“Depois da terceirização estão atendendo até os animais lá dentro? Pra quem não sabe, o cidadão que aparece no vídeo, leva a jumentinha pra ser atendido no hospital. Louco ou não, ele queria que ela fosse atendida ali. Esse é o estado da saúde pública de Aracaju. Querem mais? Tem mais pra mostrar!”, ironizou.

O parlamentar exibiu imagens tiradas por ele mesmo na Unidade de Saúde da Coroa do Meio. Nas fotos, além de ressaltar o fechamento do posto, outro quadrúpede apareceu, desta vez, amarrado nas grades do local.

“O posto fechado por dois dias sem atendimento nenhum. Isso é um descaso com a população aracajuana! Quem conhece a região sabe a importância daquele posto para aquelas pessoas!”, concluiu, indignado.

Ainda durante seu espaço no Grande Expediente, Amintas fez questão de desmentir os boatos que apontavam a liderança do bloco opositor como um problema a ser resolvido.

“Um detalhe para quem está desinformado: a oposição tem líder nessa Casa! Eu não tenho dúvida de que estamos muito bem liderados. Ele assumiu essa posição graças ao acordo que tínhamos desde o ano passado quando eu liderei e pude dar minha contribuição. Agora é a vez do colega que eu acredito que fará um grande trabalho!”, finalizou, citando indiretamente Lucas Aribé (PSB), o último dos opositores a encabeçar um ano de liderança na Casa Legislativa.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.