Bloco da Prevenção desfilará na segunda- feira de carnaval

21/02/19 - 14:52:14

Abadá pode ser adquirido no Centro Administrativo da Saúde, basta levar uma lata ou dois pacotes de 200g de leite em pó nos dias 28 de fevereiro e 1º de março

O Bloco da Prevenção estará mais em mais um ano levando conscientização no Carnaval, ele desfilará na segunda-feira, 4, às 16 h, dentro do tradicional Bloco Rasgadinho, do bairro Cirurgia. A agremiação que prega a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis desfilará com 500 foliões, que serão puxados pela Banda Estação da Luz. A concentração acontecerá a partir das 14h, na região do Rasgadinho.

Com o slogan ‘Prevenção e Solidariedade’, o bloco é acessível a qualquer cidadão que queira participar da folia, bastando para isso trocar o abadá por uma lata ou dois pacotes de 200 gramas de leite em pó. “É importante salientar que são 500 abadás para troca”, disse o gerente do Programa IST/Aids, informando que o ponto de troca será no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha.

A troca do abadá irá ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, ou seja, quinta e sexta-feira da próxima semana, a partir das 8 horas, segundo informou Almir Santana. “Esperamos contar com a participação da sociedade e dos trabalhadores da Secretaria de Saúde para que, juntos, possamos passar a mensagem da prevenção e da solidariedade enquanto brincamos o Carnaval”, reforçou o gerente.

Almir Santana informou que as latas de leite adquiridas com a troca pelo abadá serão destinadas a pessoas que vivem com o HIV, o vírus da Aids. Os produtos arrecadados serão enviados à Associação Bom Samaritano que, por sua vez, fará a distribuição com os beneficiários, a partir de critérios por ela estabelecidos.

“Temos 220 mulheres soropositivas cadastradas na associação, além e crianças vivendo com o vírus ou expostas a ele, bem como idosos. Por isso, é com muita alegria que temos de volta o Bloco da Prevenção, que traz o importante alerta para o cuidado com a saúde, ao mesmo tempo em que promove também solidariedade”, declarou a coordenadora da associação e do Movimento das Cidadãs Positivas, Fátima Souza.

Uma dose de história

O Bloco da Prevenção saiu às ruas pela primeira vez no ano de 1992, completando agora 27 anos de existência. Marcando presença no Pré-Caju desde o seu início, o bloco desfilava no primeiro dia da prévia carnavalesca, chegando a arrastar quatro mil foliões, tamanho o sucesso da iniciativa pioneira no Brasil, quando o assunto é prevenção às infecções sexualmente transmissíveis.

Fonte e foto assessoria