CAPITÃO SAMUEL VISITA COPEMCAN E DETECTA SUPERLOTAÇÃO

Samuel faz visita de fiscalização e apoio ao Copemcan e detecta super lotação e deficiência no número de efetivo como graves problemas

Foi com o objetivo de dar continuidade às visitas de fiscalização aos presídios do estado de Sergipe, que o Deputado Estadual Capitão Samuel esteve na manhã desta quarta-feira,20, na unidade penitenciária localizada no município de São Cristóvão, o Copemcan (Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto).

O parlamentar foi recebido pelos profissionais que compõe o setor administrativo da unidade, que o acompanharam em todoa os setores do complexo, inclusive todos os pavilhões. Na oportunidade ele pôde observar todas as dificuldades enfrentadas e todos os serviços prestados no local.

Segundo Samuel, a super lotação é o grande problema enfrentado no sistema carcerário. “O Copemcan comporta 2800 presos, que estão empilhados num lugar que cabem 1.000 pessoas. Vale lembrar que esta situação não acontece apenas em Sergipe, a realidade é enfrentada no Brasil inteiro. As dificuldades vão piorando na prestação de serviço para os presos, seja na questão de saúde, ressocialização e até assistência jurídica, onde 2 defensores públicos designados pela defensoria para atender os presos que não tem advogados”, declara.

O parlamentar faz questão de ressaltar a galhardia, a coragem e o empenho dos agentes prisionais que prestam serviço no sistema prisional. “Os homens e mulheres que fazem a segurança e mantém aqueles presos controlados são verdadeiros guerreiros. Sem esquecer que existem pavilhões com 500 presos e que recebem cerca de 200 pessoas para visita, onde todos são monitoradas por, apenas, três agentes. É muita coragem enfrentar todas estas pessoas, onde só contam com o apoio de um sistema de câmeras”, reforça Samuel.

“Saindo Copemcan fui direto para a Secretaria Estadual de Saúde, onde fomos recebidos pelo secretário, Valberto Lima, em busca das ações que estão sendo feitas em parceria com a secretaria de justiça para garantir melhor assistência a saúde dos detentos. Vamos fomentar esta relação para dar uma saúde melhor aos detentos, na tentativa de evitar determinados tipos de doenças que se proliferam em ambientes de confinamento”, declara o parlamentar.

Vale lembrar que um dos graves problemas enfrentados no sistema carcerário é a falta de efetivo, onde três agentes nunca dariam conta de 500 num caso de rebelião. O parlamentar conversou com o secretário de Justiça, Cristiano Barreto, que justificou que o problema é de cunho orçamentário. O concurso público foi realizado, onde 500 pessoas já estão aguardando o chamamento do governo do estado, para que possam fazer o curso de formação. Só o Copencam necessitaria de 200 homens para compor o quadro deste presídio.

“Faço questão de ressaltar que o Copencam está há mais de 2 anos sem fuga, o que é muito importante. Além disso, em Sergipe os presos não comandam o crime e não apresentam forças fora dos presídios. Estes são dados que precisamos ressaltar e queremos que melhorem ainda mais”, declara Samuel.

