EDVALDO NOGUEIRA REÚNE BANCADA FEDERAL E PEDE UNIÃO

21/02/19 - 09:16:32

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu a bancada federal de Sergipe, nesta quarta-feira, 20, em Brasília. Aos deputados e senadores, o gestor municipal externou o seu propósito de ampliar a interlocução com todos em defesa dos pleitos de Aracaju junto ao governo federal. “A bancada unida tem uma força muito grande. Queremos estreitar os laços com os parlamentares em benefício do nosso povo”, disse Edvaldo.

Participaram do encontro os deputados federais Fábio Reis (coordenador da bancada), Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Valdevan Noventa, Laércio Oliveira, Gustinho Ribeiro, Bosco Costa e João Daniel, e o senador Rogério Carvalho. A senadora Maria do Carmo enviou um representante. O senador Alessandro Vieira não pode comparecer, mas justificou a ausência.

Na reunião, Edvaldo parabenizou os parlamentares pela vitória obtida no último pleito eleitoral e desejou-lhes um mandato produtivo. Neste sentido, o prefeito disse que espera contar com toda a bancada para abrir um diálogo proveitoso com o governo de Jair Bolsonaro em benefício da capital sergipana. Para o gestor municipal, a união dos deputados e senadores repercutirá no alcance dos pleitos do Estado e municípios sergipanos.

“Quero que a gente possa estreitar o nosso relacionamento. Que a nova bancada de Sergipe e a Prefeitura da capital possam atuar juntas. É hora de pensar junto, de unir esforços para fazer o melhor para a cidade. Quero poder contar com todos os integrantes da bancada na apresentação das reivindicações de Aracaju junto ao governo federal. A força da bancada será fundamental para que a gente consiga liberar recursos para a cidade. Minha intenção é que cada deputado e senador seja co-responsável pelos avanços em Aracaju”, disse

Os parlamentares elogiaram a iniciativa do prefeito e se colocaram à disposição da administração municipal. O coordenador da bancada, Fábio Reis, se disse muito feliz com o encontro. Para Fábio Henrique, foi um “grande gesto” de Edvaldo. “Concordo que é importante a união em favor da cidade”, corroborou. Da mesma forma, Fábio Mitidieri reforçou a importância da união da bancada para tratar de temas de interesse da população aracajuana. Valdevan Noventa externou seu desejo em “dialogar e contribuir com Aracaju”.

Por Valter Lima

Foto assessoria