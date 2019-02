Equipe da Adema resgata carcará e o encaminha para tratamento

No final da manhã desta quarta-feira, (20), uma equipe de técnicos ambientais da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) resgatou um carcará (Caracara plancus) em um edifício residencial no bairro 13 de Julho, Zona Sul de Aracaju, após a informação de que ele havia caído em uma das áreas de circulação.

A síndica do condomínio, Cleide Nadja Santos Guimarães, disse que um dos porteiros encontrou a ave de rapina na calçada interna e percebeu que ela estava machucada. “Assim que fui informada do fato, pedi para que ele e outro funcionário pegassem a ave e, em seguida, coloquei-a no salão de jogos. Depois, liguei para a Adema para informar o ocorrido e recebi orientações de como cuidar dela até que a equipe viesse resgatá-la”, conta.

Após o resgate da ave, os veterinários e técnicos ambientais, Daniel Alievi e Camila Dantas, conduziram-na ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para exames e posteriormente um tratamento clínico. “Após a avaliação, constatamos se tratar de um carcará jovem, que apresentava alguns problemas ligados a desnutrição e também de pele”, detalha Alievi.

O veterinário explica que será necessário adotar alguns procedimentos com a ave. “Ministramos uma medicação com suplemento vitamínico e iremos colocá-la em quarentena para que receba alimentação. Posteriormente, avaliaremos o estado nutricional dela e, uma vez recuperada, encaminharemos para a soltura na área de reserva demarcada pelo Ibama e Adema”, ressalta.

Ainda segundo o Alievi, a população pode ajudar ao órgão passando informações sobre a presença de animais silvestres em áreas urbanas para que o resgate seja feito por profissionais habilitados. “Compete à Adema fazer a apreensão de animais mantidos ilegalmente em cativeiros, fazer o resgate em situações periclitantes ou quando for solicitada para a entrega voluntária. Dessa forma, quando o cidadão for surpreendido em sua residência por um animal silvestre ou até mesmo vê-lo em área urbana, deve ligar para o número 3198-7150 para que possamos fazer o resgate”, acrescenta.