Folia chegou para os jovens beneficiados pelo Serviço de Convivência e Vínculos

21/02/19 - 09:41:48

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Socorro, a festa ocorreu na tarde desta quarta-feira,20, na Tenda Cultural

Melhor época do ano. É assim que o carnaval é visto por milhares de brasileiros, afirmação essa que também é partilhada entre o público infantil beneficiado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Nossa Senhora do Socorro.

A maior festa tradicional do Brasil começou a tomar forma no município na tarde desta quarta-feira, 20, com o segundo carnaval das crianças e dos adolescentes beneficiados pelo serviço, que movimentaram a Tenda Cultural. Enfeitados com os famosos adereços de carnaval, os jovens desfrutaram de passeios pelas ruas do município, das tradicionais marchinhas, brincadeiras, apresentações, comilança e muita dança.

“É uma satisfação imensa contribuir para a alegria dessas crianças, já que um dos pontos do ECA é garantir o direito da criança ao lazer. Nós prezamos por isso e este ano fizemos diferente com o revezamento do passeio das crianças no trenzinho”, disse a secretária de Assistência Social, Maria do Carmo Paiva.

Presente no evento o prefeito Padre Inaldo declarou que, resgatar o carnaval no município, através das crianças e dos adolescentes, é contribuir para a manutenção da cultura em Socorro. “Este é um período em que as pessoas sempre esperam e não é diferente com esses jovens. Sabiamente a Assistência Social organizou esse momento para que eles pudessem se divertir, sem deixar de valorizar o carnaval e a nossa cultura”, declarou o gestor municipal.

O ápice do evento deu-se com a apresentação de Karatê das crianças beneficiadas pelo serviço. “No nosso dia a dia o que eu procuro passar é a essência da arte marcial. Nosso coordenador perguntou se os alunos teriam condições de se apresentar e eu disse que estaríamos à disposição para nos apresentar em qualquer momento. Então, hoje tivemos o prazer de apresentar uma luta imaginária”, explicou o professor de Karatê, Allan Araújo.

Aos nove anos de idade Ingrid Suyane não escondeu a felicidade de participar da festa. “Eu e meu irmão estamos gostando muito e vamos aproveitar até o final. Minha mãe Yasmim me arrumou assim para a festa”, disse.

Quem também se divertiu foi a jovem moradora do Marcos Freire I, Adrielle Ferreira, que aproveitou a folia com as amigas. “Estou amando a festa e estou muito feliz porque vou andar no trenzinho”, declarou.

Por: Bruna Evelyn

Foto: Edilson Menezes